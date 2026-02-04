Названа дата прощания с телеведущей Светланой Жильцовой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

О ее смерти стало известно 3 февраля.

Когда будет прощание с телеведущей Светланой Жильцовой

Фото: legion-media/Persona Stars/046

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой пройдет 6 февраля

Прощание с телеведущей Светланой Жильцовой состоится 6 февраля в 13:00 по московскому времени. Об этом рассказал ее сын Иван, его цитирует РИА Новости.

«Пятница, храм Святителя Николая Рогожского кладбища. В 13:00 начнется отпевание, потом прощание», — сказал Иван в беседе с журналистами.

Телеведущую похоронят на Рогожском кладбище в Москве. О ее смерти стало известно 3 февраля. Ей было 89 лет. По словам сына, причиной смерти мамы стал продолжительный недуг.

Светлана Жильцова на протяжении многих лет была одним из самых узнаваемых голосов советского и российского телевидения. Она вела программы «Спокойной ночи, малыши», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер», «КВН», «Утренняя почта», «Песня года», «Будильник», «Голубой огонек», а также работала диктором Центрального телевидения. В 1978 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011-м наградили Орденом Почета.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве простились с экс-тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым. Его не стало 27 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Сосульки — это вам не леденцы: почему нельзя есть снег и лед
18:53
После схода цистерн с бензином в Тамбовской области возбудили уголовное дело
18:42
Освобожденная из Мьянмы россиянка рассказала о работе в мошенническом кол-центре
18:29
Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласовали новую дату встречи
18:18
От дронов до вертолетов: чем удивляет выставка «ДРОНТЕХ» в Москве
18:03
Радиостанция «Судного дня» передала новое слово во время переговоров в Абу-Даби

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео