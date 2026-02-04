Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласовали новую дату встречи

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Дипломатические контакты такого формата рассматриваются как значимый шаг в сторону деэскалации конфликта.

Когда новый раунд переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Участники переговоров по Украине в Абу-Даби встретятся 5 февраля 2026 года

Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласились продолжить беседу 5 февраля. Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид.

Украинская делегация Украинская делегация. Фото: РИА Новости

«Завершился первый день мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США в Абу-Даби», — написал он на своей странице в соцсети X.

Делегация СШАДелегация США. Фото: РИА Новости

По словам Равида, переговоры планируется продолжить в четверг, 5 февраля. Ожидается, что следующий раунд начнется поздним утром.

Ранее сообщалось, что очередной этап переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал днем 4 февраля. Переговорный процесс выстроен поэтапно: на первом этапе стороны ведут работу в профильных группах, каждая из которых сосредоточена на отдельных проблемных направлениях. По итогам этих обсуждений запланирована общая встреча для сверки позиций и выработки согласованных решений между тремя участниками диалога.

Дипломатические контакты такого формата рассматриваются как значимый шаг в сторону деэскалации конфликта. Эмираты в данном случае выступают нейтральной стороной, обеспечивая условия для прямого общения ключевых участников диалога.

Прошедший ранее раунд консультаций стал основой для нынешнего этапа переговоров. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Сосульки — это вам не леденцы: почему нельзя есть снег и лед
18:53
После схода цистерн с бензином в Тамбовской области возбудили уголовное дело
18:42
Освобожденная из Мьянмы россиянка рассказала о работе в мошенническом кол-центре
18:29
Участники переговоров по Украине в Абу-Даби согласовали новую дату встречи
18:18
От дронов до вертолетов: чем удивляет выставка «ДРОНТЕХ» в Москве
18:03
Радиостанция «Судного дня» передала новое слово во время переговоров в Абу-Даби

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Сигнал из Европы: сыну пропавших Усольцевых позвонили из Испании
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео