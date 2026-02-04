Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине

В ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине

В Абу-Даби рассчитывают на значительный прогресс в рамках трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Об этом сообщает МИД ОАЭ.

В ведомстве подчеркнули, что запуск очередного этапа консультаций подтверждает искреннее стремление всех вовлеченных сторон к поиску выхода из кризиса дипломатическим путем.

Организаторы встречи акцентируют внимание на том, что Абу-Даби неизменно придерживается курса на поддержку глобальных инициатив. Эти усилия должны способствовать стабилизации ситуации как в ближневосточном регионе, так и на общемировой арене.

Ранее стало известно, что второй этап переговоров в столице Эмиратов начался днем 4 февраля. Согласно данным, переговорный процесс организован системно. Сначала участники работают в составе специализированных групп по конкретным проблемным трекам. После чего планируется общая встреча для финального согласования и синхронизации позиций трех государств.

Подобные дипломатические усилия рассматриваются как важный шаг на пути к прекращению боевых действий. Эмиратская сторона выступает в роли посредника, предоставляя нейтральную площадку для прямых контактов между ключевыми участниками конфликта.

Первый раунд консультаций заложил фундамент для текущего обсуждения. Теперь международное сообщество ожидает конкретных результатов, которые помогут снизить напряженность и наметить контуры будущего мирного соглашения.

