Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 83 0

Второй раунд встреч в столице Эмиратов начался днем 4 февраля.

Чем закончился второй раунд переговоров по Украине

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине

В Абу-Даби рассчитывают на значительный прогресс в рамках трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Об этом сообщает МИД ОАЭ.

В ведомстве подчеркнули, что запуск очередного этапа консультаций подтверждает искреннее стремление всех вовлеченных сторон к поиску выхода из кризиса дипломатическим путем.

Организаторы встречи акцентируют внимание на том, что Абу-Даби неизменно придерживается курса на поддержку глобальных инициатив. Эти усилия должны способствовать стабилизации ситуации как в ближневосточном регионе, так и на общемировой арене.

Ранее стало известно, что второй этап переговоров в столице Эмиратов начался днем 4 февраля. Согласно данным, переговорный процесс организован системно. Сначала участники работают в составе специализированных групп по конкретным проблемным трекам. После чего планируется общая встреча для финального согласования и синхронизации позиций трех государств.

Подобные дипломатические усилия рассматриваются как важный шаг на пути к прекращению боевых действий. Эмиратская сторона выступает в роли посредника, предоставляя нейтральную площадку для прямых контактов между ключевыми участниками конфликта.

Первый раунд консультаций заложил фундамент для текущего обсуждения. Теперь международное сообщество ожидает конкретных результатов, которые помогут снизить напряженность и наметить контуры будущего мирного соглашения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:29
Пострадавшая при пожаре в школе Красноярска девочка попала в реанимацию
17:25
Специалисты дали оценку состояния пострадавших школьников в Красноярске
17:23
Мамы знают лучше? Пять признаков мужчины, от которого нужно уходить сразу
17:11
Дипломатический прорыв: в ОАЭ ждут продвижения от переговоров по Украине
17:08
В школах Кодинска и Красноярска проведут проверки после нападений учеников
16:54
Хакеры рассказали о службе украинского журналиста Шарафмала* в информподразделении ГУР Украины

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Мужчина скормил пятилетнюю девочку аллигаторам и дважды избежал смертной казни
Восьмиклассница подожгла одноклассника в Красноярске — что известно к этому часу
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео