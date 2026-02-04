В жанре боевика: участник перестрелки на Рублевке рассказал об убийстве

Следствие считает, что водитель такси стал случайной жертвой банды, которую ранее разыскивали за похищение человека.

Задержанный после перестрелки на Рублевке признал причастность к убийству таксиста

Задержанный после перестрелки на Рублевке признал причастность к убийству таксиста. Тот стал еще одной жертвой бандитов, которых разыскивали в Пензе из-за похищения мужчины. После того как водитель подвез преступников до Москвы, от него решили избавиться, чтобы не платить. В нашем распоряжении появилось видео допроса, где подозреваемый дает показания.

Сама же операция по задержанию бандитов превратилась в настоящий боевик. Полицейские настигли преступников у арендованной квартиры на Рублевском шоссе. Те попытались скрыться в подъезде и начали стрелять. Одного нападавшего задержали, другого ликвидировали ответным огнем. Как выяснилось, ранее он уже был судим за двойное убийство.

