В Кремле обеспокоены ударами по атомной электростанции «Бушер» в Иране

Война на Ближнем Востоке все ближе к стадии ядерного конфликта. После вчерашней атаки на атомную электростанцию «Бушер» в Иране, с объекта эвакуировали 163 российских сотрудника. В «Росатоме» заявляют, что ситуация развивается по негативному сценарию. А вот как прокомментировали удары по территории АЭС в Кремле.

«В первую очередь мы МАГАТЭ передаем. И, конечно, нашей чрезвычайной озабоченностью мы сигнализируем всем, и США тоже сигнализируем. Но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется вот за этими ударами. Мы со всеми странами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов», — заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

И на фоне таких новостей, власти Кувейта сегодня начали публиковать рекомендации на случай ядерной или радиоактивной утечки.

«Для обеспечения безопасности плотно закройте окна и двери, чтобы предотвратить проникновение загрязняющих веществ, и ни при каких обстоятельствах не выходите из дома», — объяснил представитель Министерства здравоохранения Кувейта Насер Сауд аль-Джуэйсри.

В ответ на удары по иранским объектам, КСИР сегодня атаковал промышленный район израильского города Димона. Там, кроме добычи фосфатов и производства аммиака, ведутся работы с ураном на крупном ядерном объекте. Причем это уже не первый удар Ирана по энергетике Израиля. До этого была атакована крупнейшая в стране ТЭС, которая обеспечивает до четверти всего электричества в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX