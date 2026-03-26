«Гнилая конфетка в эффектном фантике»: Киркоров об артистах-халтурщиках

Анастасия Антоненко
Артист напомнил о песне «Я эту жизнь тебе отдам», которая не утратила популярности даже через 20 лет.

Филипп Киркоров: в современной музыке развелось много халтуры

В чем причина возврата к ретро-музыке? На этот вопрос ответил в интервью 5-tv.ru народный артист России Филипп Киркоров на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

«Всем захотелось Киркорова немножко послушать. И теперь это уже тренд. И, судя по тому, что даже у меня песня, которая 20 лет назад была выпущена, вдруг завирусилась страшно — „Я эту жизнь тебе отдам“. Пожалуйста, что это?» — без стеснения ответил Киркоров, в очередной раз напомнив, что король эстрады он.

Певец добавил, что все дело в качестве музыки. В прошлом ею занимались профессионально, как и концертами артистов. Это были яркие шоу, пусть и без особых технологий. Сейчас же «очень много развелось халтуры».

«Тогда просто музыку писали хорошую, нормальную и делали шоу. Пусть не было таких технологий, но все было ярко, сочно, красиво, празднично, профессионально. Сейчас очень много развелось халтуры. Люди прячутся за таким эффектным фантиком, а по сути конфетка-то гнилая», — поделился Киркоров.

Он подчеркнул, что у Zivert как раз-таки «фантик роскошный», полностью соответствующий ее безграничным талантам.

О том, что Филипп Киркоров — это не просто качественная музыка, а настоящий бренд, артист рассказал перед началом большого сольного концерта в Москве, посвященного первому за шесть лет музыкальному альбому Uno.

Певец отметил, что колкости в его адрес со стороны критиков — настоящий успех. Более того, по словам Киркорова, он никогда не боялся экспериментировать с музыкальными жанрами, поэтому и стал первым рэпером в России. Артист напомнил о песне «Зайка моя», уточнив, что это именно рэп и ничто другое.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка
16:20
Пока дочь лечится: мать Лерчек открыла косметический бизнес

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео