Подозреваемых по делу об избиении корреспондента «Известий» увезли в изолятор

Анастасия Антоненко
Инцидент произошел 25 марта, когда Алексей Полторанин расследовал деятельность фирмы по незаконной продаже «красивых» государственных номеров.

Трое подозреваемых по делу о жестоком избиении корреспондента «Известий» Алексея Полторанина были отправлены в следственный изолятор. 

Инцидент произошел 25 марта, когда Полторанин, расследуя деятельность фирмы по незаконной продаже «красивых» государственных номеров, пришел в офис под видом покупателя. Сотрудники компании заподозрили, что он журналист, и напали на него — мужчины забрали телефон и нанесли несколько ударов в живот.

На следующий день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил о начале допроса Павла Погосяна — одного из работников фирмы, который избил Полторанина. Позже сам Полторанин объявил о начале очной ставки между ним и тремя подозреваемыми по делу о жестоком избиении.

Алексей Полторанин — известный военный корреспондент, который награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также имеет медаль «За храбрость». Он работал в зонах военных действий, а в 2023 году получил осколочные ранения в результате удара ВСУ по Донецку.

