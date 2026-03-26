Не до свадьбы: что мешает Анне Семенович выйти замуж

Анна Семенович не подтвердила информацию о беременности и скорой свадьбе

Анна Семенович рассказала, готовится ли она к свадьбе со своим возлюбленным Денисом Шреером. Правда, что бизнесмен наконец оформил развод? Почему певицу заподозрили в беременности? Что за провокационные фото с артисткой гуляют по сети? Как их прокомментировала сама знаменитость? И какая операция предстоит экс-солистке «Блестящих»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне нравится в ней, что она искренняя и доброта ее на самом деле. Человек очень большого сердца», — признается возлюбленный артистки.

Певица Анна Семенович уже три года в отношениях с предпринимателем Денисом Шреером. Мужчина окружил ее заботой и балует дорогими подарками. На 45-летие звезды он купил ей премиальный браслет из белого золота. Прошлой осенью порадовал кольцом с бриллиантами. А недавно щедрый ухажер преподнес артистке брендовую сумку. Ее цена, по данным СМИ, составляет около полумиллиона рублей.

«Видишь, какой хороший у меня парень. Я, кстати, отказалась от шуб. Мне недавно хотели подарить шубу, мой мужчина. Говорит: „Давай мы тебе купим соболиную шубу“. Я говорю: „Ты что, обалдел? Сколько соболей надо убить на эту шубу?“» — делится Семенович.

Однако поклонникам певицы гораздо интереснее, когда Денис подарит Анне обручальное кольцо. До недавнего времени жениться на певице он не мог, состоял в официальном браке, хотя уже давно не жил с женой. После встречи с артисткой Шреер подал на развод, но процесс затянулся на несколько лет. И вот недавно Семенович рассказала: ситуация благополучно разрешилась.

«Он уже развелся давно, свободный парень, да», — отмечает певица.

«Я поздравляю Аню, поздравляю ее избранника и желаю им прекрасных лет вместе и взаимной любви», — говорит актриса Ирина Безрукова.

«Если это именно тот мужчина, который подарит ей ту жизнь, которую она хочет, я буду за него безумно рада», — заявляет актриса Светлана Степанковская.

Саму Анну Семенович фанаты заподозрили в беременности. На днях певица призналась: страсть как потянуло на соленое.

«Если у меня есть дома соленые огурцы — все, хана. Если я начинаю есть банку огурцов, я просто не могу остановиться», — признается артистка.

При этом в сети недавно появились любопытные кадры: Семенович отдыхает на пляже, ее живот неестественно большой. Но сама знаменитость опровергла информацию о беременности. Заявила: это фотошоп.

«Конечно, это неприятно, когда на тебя наговаривают, когда вот такие фейки конкретные запускают. Это очень неприятно, потому что действительно это ударяет по репутации артиста», — подчеркивает Семенович.

Звезда поведала: сейчас ей точно не до материнства и замужества. У нее очень много работы. И даже свое 46-летие ей пришлось отмечать вдалеке от Дениса.

«Сутки мы практически были в пути, потому что не летали самолеты. Потом мы переезжали… Мы ехали до Краснодара четыре часа, потом мы сидели в аэропорту в Краснодаре четыре часа. Потом, значит, рейс перенесли до Минвод, мы ехали семь часов до Минвод, и это все было в мой день рождения — 1 марта», — рассказывает Анна Семенович.

Помимо этого, артистка сильно разболелась. Еще в феврале она перенесла атаку вируса, который лишил ее голоса.

«Короче, исчез совсем. Что это за какой вирусняк ходит, заложило нос и нет голоса. Голос, вернись, я же болтушка», — поделилась певица.

А на днях Семенович вновь слегла с непонятной простудой.

«С температурой — это ужас какой-то. Я смогла вчера просто полдня полежать дома, как-то напиться таблеток, лекарств, чтобы сегодня прийти и не отменить съемку», — делится исполнительница.

Звезда практически не дышит. Нос артистки все время заложен, а лекарства помогают слабо. К тому же у певицы искривленная перегородка, и простудные заболевания каждый раз усугубляют ситуацию.

«Мне врачи говорят, что нужно делать операцию. Я все оттягиваю, потому что это очень неприятная операция, когда исправляют перегородку. У меня и подруга лучшая делала, и брат младший делал. И, конечно, такая себе процедура, не из самых приятных. Я пока не знаю, может быть, попозже чуть-чуть, да, сделаю», — заявляет певица.

Словом, Анна Семенович так запуталась в болезнях и проблемах, что пока не думает о свадьбе.

«У нас пока секретная информация. Как только что-то будет вам сказать, мы скажем. Мы вам все расскажем», — подчеркивает звезда.

«Еще не выбрал, но у меня есть в голове идейка (по поводу кольца. — Прим. ред.)», — говорит Денис Шреер.

Но фанаты уверены: как только Семенович разберется со здоровьем, она не станет тянуть с регистрацией брака. Ведь влюбленная певица так долго этого ждала. Однако вряд ли дата свадьбы станет известна общественности. Со слов Дениса, церемония, скорее всего, будет тайной.