«Самый ценный урок»: Артем Кошман о родителях
Звезда сериала «Дети перемен» испытывает большую благодарность к своим родителям за их подход к воспитанию.
Артем Кошман: самый ценный урок от родителей — это доверие
Самый ценный урок, который родители могут преподать детям, — это доверие. Таким мнением поделился звезда сериала «Дети перемен» актер Артем Кошман в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» от НМГ.
По его словам, в семье важно находится в контакте друг с другом, быть честными, доверять и просто любить.
«Есть, конечно, стыдная история, но было бы интересно поделиться ими с родителями, этими историями, потому как это неподдельная связь, которая вас связывает. Я думаю, лучше быть честными по отношению друг к другу. Вы семья, а второй семьи не бывает. И здорово быть в хорошем контакте со своей семьей», — поделился юный актер.
В детстве Артема родители ругали, отчитывали, хвалили и при этом говорили, что хорошо делать, а что плохо. Однако, только проходя через ошибки, он осознал, что этого нет, а есть только собственный выбор.
«Самый ценный урок — это доверие. Если так уж посмотреть на себя со стороны какого-нибудь возраста, когда ты родитель, они меня по-родительски научили доверять своему ребенку, получается. Это очень важно», — заключил Кошман.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, футболист Дмитрий Тарасов позволяет младшим дочкам спать с ним в кровати. Но это только пока они маленькие.
