«Самый ценный урок»: Артем Кошман о родителях

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 26 0

Звезда сериала «Дети перемен» испытывает большую благодарность к своим родителям за их подход к воспитанию.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артем Кошман: самый ценный урок от родителей — это доверие

Самый ценный урок, который родители могут преподать детям, — это доверие. Таким мнением поделился звезда сериала «Дети перемен» актер Артем Кошман в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Первая» от НМГ.

По его словам, в семье важно находится в контакте друг с другом, быть честными, доверять и просто любить.

«Есть, конечно, стыдная история, но было бы интересно поделиться ими с родителями, этими историями, потому как это неподдельная связь, которая вас связывает. Я думаю, лучше быть честными по отношению друг к другу. Вы семья, а второй семьи не бывает. И здорово быть в хорошем контакте со своей семьей», — поделился юный актер.

В детстве Артема родители ругали, отчитывали, хвалили и при этом говорили, что хорошо делать, а что плохо. Однако, только проходя через ошибки, он осознал, что этого нет, а есть только собственный выбор.

«Самый ценный урок — это доверие. Если так уж посмотреть на себя со стороны какого-нибудь возраста, когда ты родитель, они меня по-родительски научили доверять своему ребенку, получается. Это очень важно», — заключил Кошман.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, футболист Дмитрий Тарасов позволяет младшим дочкам спать с ним в кровати. Но это только пока они маленькие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
«Самый ценный урок»: Артем Кошман о родителях
1:33
Россия указала на молчание США в вопросе продления ДСНВ
1:08
«Целуй, папуля, маму»: Стас Михайлов поздравил родителей с «железной свадьбой»
0:50
«Чтобы с кем-нибудь дралась»: кого мечтает сыграть Анна Пересильд
0:32
«Это классно»: Дмитрий Тарасов позволяет младшим дочкам спать с ним в кровати
0:11
Пернатая перепись: в России проведут учет численности воробьев

Сейчас читают

Эстония задержала контейнеровоз с 23 российскими моряками
Радиостанция «Судного дня» передала новое слово во время переговоров в Абу-Даби
Приносящая удачу лошадь: Драко Малфой стал символом Китайского Нового года
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео