«Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы

Певец Джанго считает День Победы главным праздником нашего народа

Певец Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный — Прим. ред.) поделился с корреспондентом 5-tv.ru, что для него парад Победы — не просто важное событие, а одна из главных семейных традиций. О своем отношении к празднику и гордости за страну исполнитель рассказал за кулисами концерта «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Я вообще родился еще в Советском Союзе, как вы понимаете, и семейная традиция была смотреть парад Победы. Сейчас я, в общем, часто оказываюсь на самом параде Победы в качестве приглашенного лица, и это, конечно, до сих пор на меня производит колоссальное впечатление», — признался артист.

Сегодня Джанго как известный музыкант с гордостью и большой радостью принимает приглашение на парад на Красной площади. Но когда-то он и сам принимал участие в таком мероприятии — в юности, когда служил в армии.

На счету Поддубного целых два парада на главной площади страны, правда, посвящены они были не победе над немецким захватчиком, а Дню Октябрьской революции 1917 года. Но именно 9 Мая по-прежнему остается для певца особенным днем.

«Я считаю, что День Победы — это самый главный праздник нашего народа, потому что не будь этого праздника, не будь этой победы, никакого бы народа в общем-то не было. И не было бы еще много чего. Поэтому самое главное — поздравить друзей всех, поздравить фронтовиков, перед которыми, часто бывает, выступаю», — заключил Джанго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет программа Дня Победы в Москве. Жителям отдаленных районов города необязательно устремляться в центр — во всех административных округах пройдут торжественные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы и театрализованные представления, москвичей также ждут выступления оркестров и фильмы о героях Великой Отечественной войны.

