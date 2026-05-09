«Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 16 0

Музыкант нередко наблюдает парад Победы с трибуны на Красной площади как приглашенный гость, и для него это особая честь.

Фото, видео: РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Певец Джанго считает День Победы главным праздником нашего народа

Певец Джанго (настоящее имя Алексей Поддубный — Прим. ред.) поделился с корреспондентом 5-tv.ru, что для него парад Победы — не просто важное событие, а одна из главных семейных традиций. О своем отношении к празднику и гордости за страну исполнитель рассказал за кулисами концерта «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

«Я вообще родился еще в Советском Союзе, как вы понимаете, и семейная традиция была смотреть парад Победы. Сейчас я, в общем, часто оказываюсь на самом параде Победы в качестве приглашенного лица, и это, конечно, до сих пор на меня производит колоссальное впечатление», — признался артист.

Сегодня Джанго как известный музыкант с гордостью и большой радостью принимает приглашение на парад на Красной площади. Но когда-то он и сам принимал участие в таком мероприятии — в юности, когда служил в армии.

На счету Поддубного целых два парада на главной площади страны, правда, посвящены они были не победе над немецким захватчиком, а Дню Октябрьской революции 1917 года. Но именно 9 Мая по-прежнему остается для певца особенным днем.

«Я считаю, что День Победы — это самый главный праздник нашего народа, потому что не будь этого праздника, не будь этой победы, никакого бы народа в общем-то не было. И не было бы еще много чего. Поэтому самое главное — поздравить друзей всех, поздравить фронтовиков, перед которыми, часто бывает, выступаю», — заключил Джанго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет программа Дня Победы в Москве. Жителям отдаленных районов города необязательно устремляться в центр — во всех административных округах пройдут торжественные и спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы и театрализованные представления, москвичей также ждут выступления оркестров и фильмы о героях Великой Отечественной войны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
9 мая
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым
9 мая
Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву к Дню Победы
8 мая
Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии
8 мая
Путин провел совещание с членами Совбеза РФ
8 мая
Путин обсудил с Трампом совместную борьбу России и США с нацизмом
8 мая
«С трепетом и уважением»: актер Бутенко о семейной памяти и песнях ко Дню Победы
8 мая
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
8 мая
Роберт Фицо возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
8 мая
«Свободная и единая Германия»: Мерц забыл об участии СССР в победе над нацизмом
+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
«Самый главный праздник нашего народа»: певец Джанго о Дне Победы
0:48
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
0:38
Путин встретился с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиёевым
0:20
Тепло родного дома: 95-летняя москвичка связала более тысячи вещей бойцам СВО
0:00
Путин поблагодарил Токаева за приезд в Москву к Дню Победы
23:45
Интерес к нижнему белью: мужчина украл 90 женских трусов и бюстгальтеров

Сейчас читают

Синоптик рассказала, когда в Москве начнется купальный сезон
Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео