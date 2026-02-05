В «досье» Эпштейна нашли фотографии Стивена Хокинга с полуголыми девушками

Эфирная новость 49 0

Чем тяжело больной физик занимался в гостях у финансиста?

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wu Kaixiang; 5-tv.ru

Файлы Эпштейна продолжают шокировать публику. Сегодня в документах нашлось не только имя всемирно известного британского физика, Стивена Хокинга, но и фотографии с ним.

В одном из писем даже утверждается, что ученый не просто так заезжал на остров, якобы там у него тоже были интимные отношения. Другой вопрос, что переписка за 2018 год. Хогинг, больной Боковым Амиотрофическим склерозом, к тому моменту уже сам двигаться не мог, даже говорил с трудом. То есть если у него, что-то и было с девушками, то явно он их не принуждал.

