«Очень переживаю»: Тарасов о будущих женихах своих дочерей

Ева еще ходит в детский сад, а Милана учится в первом классе. Но футболист уже переживает, что в будущем они влюбятся и покинут отчий дом.

Дмитрий Тарасов переживает, что его дочери влюбятся и покинут отчий дом

Футболист Дмитрий Тарасов переживает о том, что его дочери однажды вырастут и уйдут строить свои семьи. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Первая».

Маленькая Ева пока только ходит в детский сад, а Милана — первоклассница, однако футболист с тревогой представляет тот момент, когда они вылетят из семейного гнезда и будут строить свою собственную жизнь.

«Я очень переживаю за дочек, переживаю, когда они уже перейдут в этот осознанный возраст <…> Мне прям вообще не по себе <…> От этого мне, как отцу, очень грустно», — признался спортсмен.

Тарасов подчеркнул, что отдает воспитанию дочерей всего себя. Он желает им только счастья и хочет, чтобы они были любимы так же сильно, как любимы отцом. Футболист отметил, что не делает различия между четырьмя своими детьми, даря тепло и заботу им всем.

Супруги Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко воспитывают дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Тарасов позволяет младшим дочкам спать с ним в кровати.

