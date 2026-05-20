России и Китаю необходимо рассчитывать прежде всего на собственные силы и братскую солидарность на фоне политики западных стран. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Шанхайской медиа-группе (SMG).

По словам дипломата, последние события показали истинный подход Запада, который, как отметил Лавров, больше не пытается скрывать свои намерения. В этих условиях Москве и Пекину важно укреплять взаимную поддержку и сотрудничество.

Министр также обратил внимание на изменения на российском рынке. Он отметил, что немецкий автопром переживает серьезный кризис, тогда как китайские автомобили заняли лидирующие позиции по популярности в России. Лавров подчеркнул, что это стало наглядным примером того, как быстро освобожденные ниши занимают новые игроки.

«Это один из показателей того, что, как у нас говорят: «свято место пусто не бывает», — отметил дипломат.

Глава МИД заявил, что расчеты западных стран на экономическое ослабление Москвы и Пекина из-за санкционного давления оказались ошибочными.

«Если Запад, капиталисты вдруг решили, что они наложат санкции, не будут что-то покупать у Китая, не будут что-то продавать России, и экономика Китая и Российской Федерации столкнется с непреодолимыми проблемами — это заблуждение», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что такие страны, как Россия и Китай, невозможно подчинить чужой воле, несмотря на попытки давления со стороны западных государств.

