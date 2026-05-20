Лавров: России и Китаю надо полагаться на собственные силы ввиду политики Запада

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

При этом глава МИД уверен, что Москву и Пекин невозможно поработить.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

России и Китаю необходимо рассчитывать прежде всего на собственные силы и братскую солидарность на фоне политики западных стран. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью Шанхайской медиа-группе (SMG).

По словам дипломата, последние события показали истинный подход Запада, который, как отметил Лавров, больше не пытается скрывать свои намерения. В этих условиях Москве и Пекину важно укреплять взаимную поддержку и сотрудничество.

Министр также обратил внимание на изменения на российском рынке. Он отметил, что немецкий автопром переживает серьезный кризис, тогда как китайские автомобили заняли лидирующие позиции по популярности в России. Лавров подчеркнул, что это стало наглядным примером того, как быстро освобожденные ниши занимают новые игроки.

«Это один из показателей того, что, как у нас говорят: «свято место пусто не бывает», — отметил дипломат.

Глава МИД заявил, что расчеты западных стран на экономическое ослабление Москвы и Пекина из-за санкционного давления оказались ошибочными.

«Если Запад, капиталисты вдруг решили, что они наложат санкции, не будут что-то покупать у Китая, не будут что-то продавать России, и экономика Китая и Российской Федерации столкнется с непреодолимыми проблемами — это заблуждение», — отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что такие страны, как Россия и Китай, невозможно подчинить чужой воле, несмотря на попытки давления со стороны западных государств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
Сначала буря, потом штиль: любовный гороскоп для знаков зодиака на лето 2...

Последние новости

22:34
Трамп: США не ослабят санкции против Ирана до подписания соглашения
22:30
Трамп допустил, что останется президентом до 2032 года
22:23
«Нет необходимости»: Трамп отверг эскалацию с Кубой
22:15
Смертельная опасность под ногами: как выжить при встрече с ядовитой змеей
22:07
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
22:00
Кофе, окрошка и алкоголь: врач назвал главные ловушки жары

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
«Соберись, тряпка» делает хуже: психолог раскрыла главную ошибку родителей
Силы ПВО России сбили восемь беспилотников ВСУ, летевших на Москву
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео