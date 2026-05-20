Кофе, окрошка и алкоголь: врач назвал главные ловушки жары

Дарья Орлова
Во время аномального потепления привычные напитки и еда могут неожиданно ударить по организму.

Какие продукты нельзя есть в жару и можно ли пить алкоголь

На фоне 30-градусной жары, накрывшей центральную часть России, диетолог и эндокринолог Антон Поляков предупредил о продуктах, которые особенно опасны в такую погоду. Специалист рассказал в беседе с aif.ru, что в жаркие дни организму становится тяжелее справляться с обезвоживанием и нагрузкой на сосуды, поэтому некоторые напитки и блюда лучше временно исключить из рациона.

«В жару совершенно точно не стоит употреблять алкоголь, потому что он усиливает обезвоживание организма. Такая же ситуация с кофе и чаем. Сладкие напитки, соки, газировка, морсы тоже не стоит употреблять: они ложно повышают жажду, а повышенная потребность в воде нарушает систему контроля аппетита. Кроме того, сладкие напитки могут стать причиной роста сахаров в крови», — сказал он.

Также врач посоветовал отказаться от слишком острой пищи. По его словам, подобные блюда усиливают потоотделение и создают дополнительную нагрузку на организм в условиях высокой температуры.

«Не стоит злоупотреблять острой пищей, потому что острая еда провоцирует повышенное потоотделение. Также не стоит употреблять фастфуд. Но от этой еды нужно отказываться не только при жаре, но и на постоянной основе», — уточнил диетолог.

