Цифровой разум против мышления: эксперты оценили риски использования ИИ в учебе

Лилия Килячкова
Нейросети могут лишить учащихся способности к самостоятельному интеллектуальному труду.

Применение искусственного интеллекта в школах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Психолог Тодорова: нейросети могут привести к деградации критического мышления

Бесконтрольное применение современных технологий в образовательном процессе способно привести к деградации критического мышления у детей. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала семейный и детский психолог, нейропсихолог, консультант по детскому развитию и образованию Мария Тодорова.

По словам эксперта, основная опасность заключается в потере привычки прикладывать усилия для решения задач.

«Ключевым становится не запрет технологий, который всегда играет против того, кто запретил, а грамотное педагогическое сопровождение и обучение тому, как ими пользоваться», — пояснила Тодорова.

Специалист провела параллель с периодом массовой компьютеризации школ, когда новые инструменты также вызывали опасения, но со временем превратились в стандартную базу для получения знаний.

В современных условиях акцент в обучении должен смещаться с простого заучивания фактов на развитие новых цифровых компетенций. Учащимся необходимо осваивать навыки формирования точных запросов для алгоритмов и учиться проверять достоверность информации, которую выдает искусственный интеллект.

Тодорова добавила, что нейросети уже глубоко проникли в учебную среду, помогая студентам и школьникам разбираться в трудных темах и стимулируя творческий потенциал, однако они должны оставаться лишь вспомогательным средством, а не полноценной заменой человеческого разума.

