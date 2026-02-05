Берегите карманы: названы города мира, где туристов чаще всего обворовывают

Daily Mail: Париж стал главным городом карманников

Париж возглавил мировой рейтинг городов с самым высоким риском стать жертвой уличных воров и мошенников. Об этом сообщает портал Daily Mail со ссылкой на исследование компании Radical Storage.

Эксперты проанализировали более 13 тысяч отзывов пользователей Google за последний год, подсчитав частоту упоминания таких слов, как «кража», «ограбление», «мошенничество» и «карманник».

Выяснилось, что на долю столицы Франции приходится внушительные 16,5% всех негативных отзывов о кражах среди крупнейших туристических центров мира. Особую опасность представляют районы Эйфелевой башни и Монмартра. В толпе злоумышленники активно используют отвлекающие маневры для хищения ценностей у доверчивых отдыхающих.

Специалисты выделили несколько классических схем, которыми пользуются парижские преступники. Одной из самых популярных стала уловка с «браслетом дружбы», когда незнакомец насильно повязывает украшение на руку туристу, а затем агрессивно требует за него деньги.

Также распространены трюки с «найденным кольцом» и фальшивые сборы подписей для несуществующих благотворительных организаций.

Среди других опасных направлений второе место занял Рим (10,7% отзывов), где уровень подобных преступлений вырос на 68% за последние пять лет. Тройку лидеров замкнула Барселона с показателем 5,3%. В первую десятку также попали Бангкок, Стамбул, Нью-Йорк и Дели.

В ходе исследования также выяснилось, что американский Орландо лидирует по количеству отзывов именно о грабежах. В Париже же основной проблемой остаются именно карманные кражи, на которые приходится почти 30% всех жалоб.

Соло-путешественница Сара Лим подтвердила результаты исследования. Она отметила, что французская столица является одним из пяти мест, где она чувствовала себя максимально незащищенной из-за постоянного риска кражи сумок.

Исследователи подчеркивают, что популярность достопримечательностей напрямую коррелирует с активностью мелких преступников. Поэтому туристам в Европе и США рекомендуется не терять бдительности даже в самых романтичных локациях.

