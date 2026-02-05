Берегите карманы: названы города мира, где туристов чаще всего обворовывают

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Рекомендуется не терять бдительности даже в самых романтичных локациях.

Самое опасное место для туристов в мире

Фото: www.globallookpress.com/Eiffel Tower police

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Париж стал главным городом карманников

Париж возглавил мировой рейтинг городов с самым высоким риском стать жертвой уличных воров и мошенников. Об этом сообщает портал Daily Mail со ссылкой на исследование компании Radical Storage.

Эксперты проанализировали более 13 тысяч отзывов пользователей Google за последний год, подсчитав частоту упоминания таких слов, как «кража», «ограбление», «мошенничество» и «карманник».

Выяснилось, что на долю столицы Франции приходится внушительные 16,5% всех негативных отзывов о кражах среди крупнейших туристических центров мира. Особую опасность представляют районы Эйфелевой башни и Монмартра. В толпе злоумышленники активно используют отвлекающие маневры для хищения ценностей у доверчивых отдыхающих.

Специалисты выделили несколько классических схем, которыми пользуются парижские преступники. Одной из самых популярных стала уловка с «браслетом дружбы», когда незнакомец насильно повязывает украшение на руку туристу, а затем агрессивно требует за него деньги.

Также распространены трюки с «найденным кольцом» и фальшивые сборы подписей для несуществующих благотворительных организаций.

Среди других опасных направлений второе место занял Рим (10,7% отзывов), где уровень подобных преступлений вырос на 68% за последние пять лет. Тройку лидеров замкнула Барселона с показателем 5,3%. В первую десятку также попали Бангкок, Стамбул, Нью-Йорк и Дели.

Скриншот с сайта: radicalstorage.com

В ходе исследования также выяснилось, что американский Орландо лидирует по количеству отзывов именно о грабежах. В Париже же основной проблемой остаются именно карманные кражи, на которые приходится почти 30% всех жалоб.

Соло-путешественница Сара Лим подтвердила результаты исследования. Она отметила, что французская столица является одним из пяти мест, где она чувствовала себя максимально незащищенной из-за постоянного риска кражи сумок.

Исследователи подчеркивают, что популярность достопримечательностей напрямую коррелирует с активностью мелких преступников. Поэтому туристам в Европе и США рекомендуется не терять бдительности даже в самых романтичных локациях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.91
-0.07 91.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:43
«Это бриллианты»: Татьяна Голикова о народах России
19:39
«Получала одобрение от нее»: Кристен Стюарт преследует призрак принцессы Дианы
19:26
«Мы близки к этому»: Трамп об урегулировании украинского конфликта
19:22
Девятилетняя девочка играла на улице с обручем и получила удар ножом в сердце
19:02
Берегите карманы: названы города мира, где туристов чаще всего обворовывают
18:41
Несладкая жизнь: как перестать есть много сахара

Сейчас читают

Мошенники на это клюют: Мария Баталова в зоне риска после смерти матери
Русский аристократ и цыганская принцесса: история любви Баталова и Леонтенко
Спортзал и ужин: девушка обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика о днях перед трагедией
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео