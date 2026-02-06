Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении
Корона сильно повреждена.
Лувр сегодня впервые после ограбления века показал корону императрицы Евгении, супруги Наполеона Третьего.
В октябре воры, убегая, выронили похищенный экспонат, его потом нашли на улице. Теперь можно увидеть, что стало с артефактом. Корона сильно повреждена, ее просто сплющило. Она лишилась одного золотого орла и десятка бриллиантов.
Сейчас ищут реставраторов, которые сумеют вернуть историческому экспонату прежний вид.
