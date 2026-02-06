Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении

Эфирная новость 22 0

Корона сильно повреждена.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vincent Isore; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лувр сегодня впервые после ограбления века показал корону императрицы Евгении, супруги Наполеона Третьего.

В октябре воры, убегая, выронили похищенный экспонат, его потом нашли на улице. Теперь можно увидеть, что стало с артефактом. Корона сильно повреждена, ее просто сплющило. Она лишилась одного золотого орла и десятка бриллиантов.

Сейчас ищут реставраторов, которые сумеют вернуть историческому экспонату прежний вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-15° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.55
-0.36 90.29
-0.82
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:30
Лувр впервые после ограбления показал корону императрицы Евгении
4:12
Космическая контрабанда: мужчина пытался вывезти метеорит из РФ в Британию
3:40
Мечтавший о крахе России глава парламента Армении открестился от своих слов
3:21
В интересах Минобороны РФ: ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту военные спутники
3:06
Церковные традиции: что нельзя делать 6 февраля, чтобы не навлечь беду
2:50
Русский автопром с китайским «лицом»: как изменятся цены и выбор машин

Сейчас читают

«Это броня»: Ольга Тумайкина о том, для чего детям нужно читать сказки
Девятилетняя девочка играла на улице с обручем и получила удар ножом в сердце
Берегите карманы: названы города мира, где туристов чаще всего обворовывают
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео