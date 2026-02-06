Нурлан Сабуров не может вылететь из Внуково из-за отсутствия денег

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 449 0

Ему запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Что сейчас с Нурланом Сабуровым

Фото: legion-media/Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров остается в аэропорту Внуково и пока не может покинуть Россию. Об этом сообщил источник в беседе с 5-tv.ru.

По словам инсайдера, у артиста нет средств, чтобы самостоятельно купить билет и вылететь из страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Как утверждает собеседник, из Дубая, откуда ранее прилетел Сабуров, в его сторону уже выдвинулись два воздушных маршала. По предварительной информации, они должны принудительно сопроводить комика в город вылета.

Ранее стало известно, что Нурлан Сабуров получил запрет на въезд в Россию. Соответствующее решение было принято еще 30 января и связано с вопросами национальной безопасности.

РИА Новости уточняли, что запрет носит превентивный характер и обусловлен необходимостью соблюдения российского законодательства, а также защитой традиционных духовно-нравственных ценностей и интересов государства. Въезд в РФ для Сабурова закрыт на 50 лет.

Ранее сообщалось о задержании Сабурова в одном из московских аэропортов. Причиной стали нарушения миграционных требований. Тогда комику был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей, а также предписано покинуть территорию России.

Нурлан Сабуров — уроженец Казахстана, комик и актер, получивший широкую известность благодаря стендап-выступлениям и телевизионным проектам в России.

 

