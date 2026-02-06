В Москве началось прощание с телеведущей Светланой Жильцовой

В Москве началось прощание с советским диктором и телеведущей Светланой Жильцовой. Кадры церемонии публикует 5-tv.ru.

Жильцову провожают в последний путь в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. На церемнию пришли родственники, коллеги и поклонники знаменитой ведущей.

Звезда телевидения умерла на 90-м году жизни 3 февраля из-за продолжительной болезни.

Советские зрители запомнили Светлану Жильцову по передачам «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Веселые нотки» и телевизионному журналу «Пионер».

Кроме того, ведущая работала на музыкальных и развлекательных программах, в 1960-е годы была одной из первых ведущих КВН, а в 1970-х была задействована в проекте «Песня года». Также она принимала участие в эфирах «Утренней почты» и «Огонька».

Коллега Светланы Ангелина Вовк рассказала, что смерть супруга стала для телеведущей тяжелым ударом и сильно повлияла на ее жизнь. После потери мужа Жильцова замкнулась, отмечала Вовк.

