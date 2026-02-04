«После смерти мужа она замкнулась»: Вовк о последних годах Жильцовой

|
Дарья Орлова
Коллега легендарной телеведущей рассказала, как личная трагедия изменила ее жизнь и привела к уединению.

Вовк о последних годах Жильцовой

Фото: legion-media/Persona Stars/046

Ангелина Вовк рассказала о влиянии смерти мужа на Светлану Жильцову

Коллега Светланы Жильцовой Ангелина Вовк рассказала в беседе с aif.ru, что смерть мужа стала для телеведущей тяжелым ударом и сильно повлияла на ее жизнь. . По словам Вовк, после личной трагедии диктор Центрального телевидения стала замкнутой и практически прекратила общение с коллегами.

Во вторник 3 февраля стало известно о смерти Светланы Жильцовой. Заслуженная артистка РСФСР скончалась в возрасте 89 лет. В последние годы она вела уединенный образ жизни.

«Была для меня близкой подругой»

Ангелина Вовк рассказала, что в годы работы на Центральном телевидении Светлана Жильцова пользовалась большим авторитетом среди коллег. Ее профессиональное мнение ценили, а к словам прислушивались. Со временем рабочее общение переросло в дружбу.

«В дикторском отделе Светлану очень ценили и прислушивались к ее мнению. Мы с ней подружились: часто встречались у меня дома и у нее, вместе ходили на разные мероприятия. Могу сказать, что она была для меня близкой подругой», — заверила Вовк.

Уход с телевидения и личная утрата

По словам Ангелины Михайловны, Жильцова осознанно решила завершить профессиональную карьеру, когда почувствовала, что полностью реализовала себя в профессии. Однако ключевым переломным моментом в ее жизни стала смерть супруга.

«После смерти мужа она заметно замкнулась, уединялась, перестала активно общаться с коллективом, редко созванивались — в итоге судьба нас немного разлучила. В последние годы у нас практически не было контакта», — сказала Вовк.

«Уходят гении-старики»

На смерть Светланы Жильцовой отреагировал и актер Юрий Григорьев. Он отметил, что с уходом таких людей заканчивается целая эпоха советского телевидения, оставившая глубокий след в памяти зрителей.

«Уходят гении-старики, если можно так сказать. Очень жаль. Столько с ними связано радостных минут у людей моего поколения, по крайней мере. Сколько они принесли с собой культуры, воспитания! Мы будем всегда помнить Светлану Алексеевну», — отметил ведущий передачи «Спокойной ночи, малыши!».

