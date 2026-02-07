«В Шара влюбились»: специальный тест позволяет бездомным животным обрести семью

Более 15 тысяч питомцев ждут новых хозяев в столичных приютах.

Как бездомные животные Москвы за два дня обретают семью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Почти 300 животных из приютов Москвы нашли дом в январе

Всего за первый месяц нового года 217 собак и 80 кошек из московских приютов обрели хозяев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Бездомным животным помог не только труд волонтеров, но и запущенный на портале mos.ru сервис «Моспитомец». В онлайн-режиме там можно выбрать питомца и даже пройти специальный тест на совместимость, который занимает не более двух минут.

Среди тех, кому улыбнулась удача, — пес Шарик из приюта «Зоорассвет». Несмотря на активную рекламу в социальных сетях и участие во всех выставках, он долго оставался один. Все изменилось за два дня: как только его анкету загрузили в каталог «Моспитомца».

«Прошло пару дней, нам позвонили и сообщили, что в Шара влюбились и готовы сразу забрать в свою большую семью, где есть детишки и две кошечки», — рассказала волонтер приюта «Зоорассвет» Ольга Грошева.

Сегодня в городских приютах остаются еще более 15 тысяч животных. Все они привиты, чипированы и готовы к переезду.

