Отказалась содержать: в Новосибирске задержан мужчина, заказавший свою мать

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Преступление он начал планировать еще в декабре прошлого года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

В Новосибирске задержан мужчина, заказавший свою 72-летнюю мать

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который заказал убийство своей 72-летней матери. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в декабре прошлого года 49-летний ранее судимый мужчина запланировал убийство родной матери. Предполагаемым мотивом преступления стал отказ 72-летней женщины оказывать финансовую помощь своему сыну», — говорится в сообщении Волк.

Для исполнения задуманного задержанный выбрал 50-летнего знакомого, проживающего в селе. В качестве вознаграждения он обещал помощь в постройке дома.

Однако, по информации, опубликованной на сайте Следственного комитета Новосибирской области. Нанятый мужчина не захотел участвовать в преступлении и сообщил о замысле своего знакомого полиции.

Все дальнейшие действия совершались под контролем правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству по найму, выразившееся в приискании соучастников преступления, склонении другого лица к совершению преступления путем уговора и подкупа, которое не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам».

