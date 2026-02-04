Месть за разоблачения: владелица салона красоты заказала убийство бьюти-блогера

Владелица салона красоты заказала убийство бьюти-блогера

В Нижнем Новгороде за решетку попал подозреваемый, которого наняли, что убить девушку-блогера. Она слишком активно проверяла местные салоны красоты, некоторым даже пришлось закрыться, поэтому месть сейчас главный мотив. Вопрос только, кто именно мстил? В этом разбирался корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

В сопровождении конвоя в зал суда заводят Алексея Жаворонкова. Его обвиняют в покушении на убийство нижегородского блогера.

— Что произошло вообще между вами и потерпевшей?

— Ничего не произошло. Я потерпевшую ни разу в жизни не видел. Я не виновен. И по какой причине я здесь нахожусь, я не понимаю.

Это заказчик покушения. Мария Богомазова прячет лицо за бумагами. Рядом — ее адвокат. Он защищает клиента от обвинений и вопросов журналистов.

По версии следствия, бизнесвуман заказала убийство Марины Ильиной. Бьюти-блогер устроила проверку в ее салоне красоты. И раскритиковала его.

«Обвиняемая, испытывая личную неприязнь к жительнице региона, которая неоднократно посещала принадлежащий ей салон красоты, решила организовать убийство последней при пособничестве своей знакомой, которая для совершения убийства наняла местного 25-летнего жителя Нижнего Новгорода», — заявила старший помощник руководителя по информацинному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Нижегородской области Ольга Круглова.

Об этих планах узнали полицейские. Они задержали трех пособников.

Проверки Ильиной часто заканчиваются скандалами. На таком контенте она собирает сотни тысяч просмотров. Месяц назад блогер проверила работу частного косметолога.

Видеоблогер пришла на процедуру по увеличению губ. Косметолог работу выполнила. Но Марина Ильина осталась недовольна. Вдруг достала камеру и стала предъявлять претензии. Завязалась ссора. Блогер стала угрожать распылить перцовый баллончик. На помощь специалисту подоспел ее муж.

Мы связались с косметологом. Она призналась, что высшего образования у нее нет. Лицензии на проведение медицинских услуг тоже. По ее словам, блогер пускает пыль в глаза своей аудитории. Провоцирует работников клиник ради контента.

Другой салон — та же картина. Марина Ильина решила проверить ящики с препаратами. Требовала показать документы. На сторону косметологов встала посетительница. Видеоблогер стала бегать за ней по всему салону.

Бьюти-блогер от съемок не отказывается. Новые проверки уже запланированы.

«Я не отступлю и продолжу действовать. Строго в правовом поле. Через суд и официальные процедуры. У всех действий есть грань. И, если эту грань кто-то переходит, то наступает ответственность», — рассказала блогер Марина Ильина.

Суд заключил заказчицу убийства и ее помощницу под домашний арест. Предполагаемого исполнителя отправили в СИЗО.