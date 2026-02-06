«Что это за раковина?» — биде вызвало недоумение у иностранных журналистов на Олимпиаде

Гости из США и Канады поделились в соцсетях своим удивлением, обнаружив в итальянских отелях сантехнический прибор, с которым ранее не сталкивались.

Фото, видео: 5-tv.ru

Иностранные журналисты удивились сантехнике на Олимпиаде в Италии

Зимняя олимпиада в Италии еще не успела стартовать, а у заокеанских гостей уже культурный шок. Американские и канадские журналисты не поняли, что это за странный предмет установлен в туалетах их номеров.

«В общем, увидела в номере вот такую штуку. Она похожа на раковину. И из нее льется вода. Вот посмотрите. Она работает. Но для чего она — я даже не знала. Мне сказали, что это биде! Может быть, я тупая, но я никогда не слышала о биде раньше!» — заявила одна из журналисток.

Ну а если серьезно, то открытие Олимпиады начнется уже через несколько часов. Как всегда, болеем за наших, они там есть. В Милан в нейтральном статусе едут 13 наших спортсменов.

Среди них фигурист из Петербурга Петр Гуменник. У него есть все шансы побороться за медаль. Он везет сложные программы. Например, в произвольной, где спортсмен предстает в образе Евгения Онегина, у него сразу пять четверных прыжков. Таким могут похвастаться немногие иностранные спортсмены.

