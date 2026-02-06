Суд в Петербурге арестовал фигурантов дела о торговле органами умерших

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу фигурантов дела о нелегальной продаже органов умерших, Андрея Кавецкого и Сергея Маслова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

Учредителю коммерческой организации Маслову вменяются совершение преступлений по ч. 4 ст. 33 («Подстрекательство к соучастию в преступлении»), п. «е» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 апреля 2026 года.

Следствие полагает, что Маслов, занимавшийся незаконной продажей частей тела трупов в пользу заинтересованных лиц, через уговоры и подкуп склонил к совершению преступления заведующего патологоанатомического отделения Александровской больницы Андрея Кавецкого.

«Кавецкий <…> на ежемесячной основе получал от Маслова и иных лиц денежное вознаграждение в качестве взятки, каждая из которых была не менее 500 тыс. рублей», — говорится в публикации пресс-службы.

Кавецкому при этом вменяются преступления по п. «е» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Он также заключен под стражу до 4 апреля 2026 года.

Уточняется, что оба обвиняемых возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

В пятницу, 6 февраля, в Санкт-Петербурге правоохранительные органы раскрыли масштабную схему незаконного использования тел умерших для коммерческих целей. По версии следствия, в патологоанатомическом отделении Александровской больницы на протяжении длительного времени действовала система нелегальной торговли биоматериалами.

Биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. По данным МВД, зачастую это были тела людей, ведущих асоциальный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что главный врач Александровской больницы Юрий Линец прокомментировал ситуацию, выразив признательность правоохранительным органам за проведенную работу. По его словам, руководство медицинского учреждения намерено оказывать полное содействие следствию и заинтересовано в объективном и всестороннем расследовании произошедшего.

