В РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 7 0

По словам специалиста, инициатива защитит водителей от взысканий при трудных ситуациях.

Как в России изменят правила оплаты парковки

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтранс РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов. Законопроект, который расширит права водителей, уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом в интервью URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он отметил, что инициатива ведомства защитит автолюбителей от денежных взысканий в бытовых ситуациях, которые могут возникнуть на парковке.

«Это, например, отключение телефона из-за низкого уровня заряда, отсутствие интернета… Последнее, кстати, вообще может не зависеть от человека, так как порой отключают мобильную связь», — пояснил специалист.

Славнов подчеркнул, что водители, не уклоняющиеся от оплаты парковки, должны обладать правом внести платеж в течение суток. По его словам, инициатива от министерства укрепит их права.

Законопроект опубликован на официальном портале ведомства. В нем говорится, что предложение затронет платные парковки без технических средств контроля въезда и выезда. В Минтрансе добавили, что инициатива сделает процесс оплаты удобным и уменьшит нагрузку на владельцев автомобилей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России мотоциклистам разрешат движение по выделенным полосам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

1:12
В РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов
0:37
Число предполагаемых случаев заражения Эболой в Конго превысило тысячу
0:20
«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN
23:49
В посольстве РФ назвали инцидент с БПЛА в Румынии провокацией Киева
23:43
Пять человек пострадали в результате возгорания в тоннеле под Гудзоном в США
23:26
«Прекратите есть чехоткины плевки»: Дибров вспылил из-за слухов о новом романе

Сейчас читают

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео