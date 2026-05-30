В РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов

По словам специалиста, инициатива защитит водителей от взысканий при трудных ситуациях.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Минтранс РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов. Законопроект, который расширит права водителей, уже вынесен на общественное обсуждение. Об этом в интервью URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.
Он отметил, что инициатива ведомства защитит автолюбителей от денежных взысканий в бытовых ситуациях, которые могут возникнуть на парковке.
«Это, например, отключение телефона из-за низкого уровня заряда, отсутствие интернета… Последнее, кстати, вообще может не зависеть от человека, так как порой отключают мобильную связь», — пояснил специалист.
Славнов подчеркнул, что водители, не уклоняющиеся от оплаты парковки, должны обладать правом внести платеж в течение суток. По его словам, инициатива от министерства укрепит их права.
Законопроект опубликован на официальном портале ведомства. В нем говорится, что предложение затронет платные парковки без технических средств контроля въезда и выезда. В Минтрансе добавили, что инициатива сделает процесс оплаты удобным и уменьшит нагрузку на владельцев автомобилей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России мотоциклистам разрешат движение по выделенным полосам.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?