Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Всего в транспортном средстве находились четыре человека. В ведомстве подчеркнули, что после прилета летательного аппарата ВСУ на месте происшествия вспыхнуло возгорание.

«В поселке Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что у двоих пострадавших выявлены акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Раненых граждан госпитализировали в одну из больниц областного центра.

Ранее атаке летательных аппаратов киевского режима подверглась Волгоградская область. По словам главы региона Андрея Бочарова, в результате ударов погиб 60-летний житель города Волжский. Кроме того, ранения получил один человек. До этого боевики атаковали склад для хранения топлива в Ярославской области.

