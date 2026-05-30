Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Еще двое пострадавших доставлены в больницу.

Атака ВСУ на Белгородскую область сегодня — сколько погибло

Фото: © РИА Новости/Омар Шапиев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю, в результате погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

Всего в транспортном средстве находились четыре человека. В ведомстве подчеркнули, что после прилета летательного аппарата ВСУ на месте происшествия вспыхнуло возгорание.

«В поселке Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что у двоих пострадавших выявлены акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Раненых граждан госпитализировали в одну из больниц областного центра.

Ранее атаке летательных аппаратов киевского режима подверглась Волгоградская область. По словам главы региона Андрея Бочарова, в результате ударов погиб 60-летний житель города Волжский. Кроме того, ранения получил один человек. До этого боевики атаковали склад для хранения топлива в Ярославской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 мая
Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
29 мая
ВСУ нанесли удар по школе и детсаду в Запорожской области
29 мая
Число жертв атаки ВСУ на Волгоградскую область выросло до двух человек
29 мая
В результате удара дронов ВСУ по Волгоградской области погиб мужчина
29 мая
В результате удара дронов ВСУ топливный объект загорелся в Ярославской области
29 мая
Силы ПВО сбили более 80 украинских БПЛА над Ростовской областью
28 мая
ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре
28 мая
В результате атаки дронов ВСУ пострадало здание облсуда в Нижнем Новгороде
28 мая
За ночь российские средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника
27 мая
В Севастополе обнаружили контейнер со взрывчаткой после атаки ВСУ
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

2:43
В Европе захотели лишить Украину статуса «безопасной страны»
2:32
Запад сам виноват: Захарова отреагировала на падение дрона в Румынии
1:37
Жертвами атаки ВСУ на Белгородскую область стали два человека
1:12
В РФ предложил давать автомобилистам 24 часа на оплату парковки без штрафов
0:37
Число предполагаемых случаев заражения Эболой в Конго превысило тысячу
0:20
«Я читал Достоевского»: Дибров предпочел русскую классику клипам SHAMAN

Сейчас читают

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео