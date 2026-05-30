В Европе захотели лишить Украину статуса «безопасной страны»

Мурад Устаров
Вопрос поднят на фоне обсуждений временной защиты для ее граждан.

Список безопасных государств — есть ли в нем Украина

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с призывом исключить Украину из перечня государств, признанных «безопасными». Об этом сообщило портал Euractiv со ссылкой на соответствующий документ.

Издание пишет, что вопрос поднят на фоне обсуждений временной защиты для граждан Украины, которые сейчас находятся на территории стран Евросоюза. Тему планируется обсудить на следующей неделе.

Портал также отмечает, что исключение Украины из списка упростит предоставление убежища в государствах. Кроме того, европейские страны могут продлить программу для жителей этой страны, которая им позволит трудоустроиться в Евросоюзе.

В издании добавили, что если государство признано «безопасным», то ЕС может отказать его жителям в предоставлении убежища. Кроме Украины, в этом списке находятся Египет, Косово, Индия, Марокко, Колумбия, Молдавия и Тунис.

Ранее в Словакии заявили о нежелании видеть Украину членом Евросоюза до завершения конфликта. В Братиславе также выразили недовольство планами принять Украины в обход всех стандартов.

