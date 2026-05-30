Число предполагаемых случаев заражения Эболой в Конго превысило тысячу

При этом количество подтвержденных диагнозов возросло до 225

Свыше тысячи предполгаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола выявлено в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил министр здравоохранения африканской страны Самюэль Роже Камба.

Он отметил, что вирусом, предварительно, заразились 1 028 жителей республики. При этом руководитель ведомства заявил о 225 подтвержденных случаях заражения лихорадкой в Конго.

Накануне в Минздраве страны сказали, что в Конго зафиксировано 906 неподтвержденных и 125 подтвержденных случаев заболевания вирусом. Кроме того, по словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, жертвами стали 177 человек.

Болезнь охватила не только Конго, но и соседнюю Уганду. Власти страны 27 мая полностью закрыли границу с республикой, чтобы сдержать дальнейшее распространение опасного вируса. Кроме того, 15 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения в этих государствах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили об отправке в Уганду специалистов для борьбы с Эболой.

