Мошенники придумали новый сценарий обмана с курьерской доставкой

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 60 0

Злоумышленники начали усиливать «социальную привязку».

Новый способ мошенников обмана с курьерской доставкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: мошенники применяют социальную привязку в схеме обмана с доставкой

Мошенники усовершенствовали схему обмана с курьерской доставкой. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Злоумышленники начали усиливать «социальную привязку». То есть преступники в ходе разговора утверждают, что якобы отправителем посылки является родственник получателя. Цель такого хода — втереться в доверие к жертве.

Для правдоподобности мошенники называют даже имя, фамилию и другие персональные данные «отправителя». За счет этого у жертвы появляется ощущение реальности ситуации.

«Ключевое отличие новой схемы — усиление доверия за счет социальной привязки», — говорится в статье РИА Новости.

До этого обман строился исключительно по легенде о неожиданной «выгодной доставке» с неясным отправителем. Мошенникам удавалось убедить потерпевших в том, что посылку необходимо получить как можно быстрее. Чтобы сделать это нужно назвать код из смс. В результате это приводило, в том числе и к финансовым потерям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пенсионерка из Ульяновска умерла после аферы с квартирами по «схеме Долиной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:09
Возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье
16:08
Ушел из жизни прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко
16:00
Он говорит одно — вы слышите другое: почему пары не понимают друг друга
15:45
«В привилегированном положении»: Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц хотят усыновить ребенка
15:41
Мужчина ранил ножом студентов и полицейского в общежитии медуниверситета в Уфе
15:26
«Включает режим выживания»: как недосып может влиять на фигуру

Сейчас читают

«Не могу сказать, что счастлива»: Лариса Рубальская о разных периодах жизни
Виноват офисный воздух? Почему на работе мы выглядим хуже
Слышат больше, чем мы? Какую музыку любят собаки
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео