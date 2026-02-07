Мошенники придумали новый сценарий обмана с курьерской доставкой

РИА Новости: мошенники применяют социальную привязку в схеме обмана с доставкой

Мошенники усовершенствовали схему обмана с курьерской доставкой. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Злоумышленники начали усиливать «социальную привязку». То есть преступники в ходе разговора утверждают, что якобы отправителем посылки является родственник получателя. Цель такого хода — втереться в доверие к жертве.

Для правдоподобности мошенники называют даже имя, фамилию и другие персональные данные «отправителя». За счет этого у жертвы появляется ощущение реальности ситуации.

«Ключевое отличие новой схемы — усиление доверия за счет социальной привязки», — говорится в статье РИА Новости.

До этого обман строился исключительно по легенде о неожиданной «выгодной доставке» с неясным отправителем. Мошенникам удавалось убедить потерпевших в том, что посылку необходимо получить как можно быстрее. Чтобы сделать это нужно назвать код из смс. В результате это приводило, в том числе и к финансовым потерям.

