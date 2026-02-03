Пенсионерка из Ульяновска умерла после аферы с квартирами по «схеме Долиной»

В Ульяновске скончалась 84-летняя бывшая преподавательница УлГПУ Вера Бондина

В Ульяновске скончалась 84-летняя бывшая преподавательница УлГПУ Вера Бондина, оказавшаяся в центре громкого жилищного конфликта. Пенсионерки не стало 26 января. Причина — сердечный приступ. Из эфира федерального канала следует, что за несколько месяцев до смерти женщина лишилась сразу двух квартир, а затем попыталась оспорить сделки, заявив, что действовала под давлением мошенников.

Незадолго до смерти Вера Петровна смотрела онлайн-трансляцию судебного заседания. Судья тогда принял решение в пользу покупателей, признав их добросовестными и обязав передать им спорную квартиру, которая, по версии пенсионерки, была продана под влиянием аферистов.

Бондина стала фигурантом скандала после того, как реализовала свою недвижимость по так называемой «бабушкиной» схеме. «Двушку» в Ульяновске она оформила на семью Илямаковых, а «однушку» — на семью Паниных. После завершения сделок пенсионерка не торопилась освобождать жилье и вскоре сообщила, что все вырученные средства — около 3,5 миллиона рублей — передала мошенникам, якобы действовавшим с территории Украины.

Процедура купли-продажи проходила без видимых нарушений. В банке и у нотариуса Бондину неоднократно спрашивали, не оказывается ли на нее давление. Она уверенно заявляла, что самостоятельно принимает решение и планирует переехать ближе к детям. Эти пояснения были зафиксированы и в официальных документах.

На одном из этапов разбирательства суд встал на сторону пенсионерки и постановил вернуть ей квартиры. При этом женщину обязали компенсировать покупателям всю сумму сделок — те самые 3,5 миллиона рублей, возврат которых в ее положении выглядел практически нереальным.

Отдельное внимание в деле привлек и тот факт, что незадолго до суда Вера Бондина переоформила другую собственность — три садовых участка — на своих родственников.

