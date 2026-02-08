Убийство Айгуль Сайлыбаевой в Германии: выдаст ли Россия семью Донцовых

Мать и муж убитой Айгуль Сайлыбаевой скрылись от немецкого следствия в России

Еще одну россиянку освободили из рабства в Мьянме. 21-летняя студентка из Екатеринбурга Мадина оказалась в неволе еще в июне прошлого года. История классическая — заманили обещаниями хорошей работы и карьерой модели. На самом деле ее удерживали в мошенническом call-центре, заставляя вымогать деньги у доверчивых мужчин.

Мадину морили голодом и избивали. Чудом удалось вырваться. Помогли работники нашего посольства. Она не первая и, скорее всего, не последняя. Доходы от этого бизнеса огромны. Мафия строит в Мьянме целые города. Жаждущих легких денег «бабочек» слишком тянет на их огни.

История Айгуль Сайлыбаевой произошла за тысячи километров от Мьянмы — в Германии. Летом 2024 года Айгуль была убита на седьмом месяце беременности. Подозрения пали на членов ее семьи — мужа и его мать, проживавшую рядом.

Свекровь Айгуль — Наталья Донцова — женщина необычная: не имея за душой ни крупной партии, ни капитала, ни политической программы, она пыталась стать мэром Москвы. Вот так появилась из ниоткуда и пропала в никуда. Оказывается, уехала в Германию, чтобы помогать семье сына. Впрочем, подруги Айгуль уверяют: она сделала все, чтобы разрушить семью, и ревновала сына к снохе.

Могла ли ревность довести до убийства? Что общего между Айгуль и Мадиной? Обе истории — это случаи, когда женщина оказывается в ситуации сильной зависимости, контроля или угрозы. Мадина физически не могла сбежать; Айгуль сознательно оставалась в семье из-за дочки.

Прокуратура Германии объявила Наталью Донцову в розыск как подозреваемую в убийстве. Может ли ее выдать Москва или убийство так и останется нерасследованным из-за политических противоречий между странами? Задумалась корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Москва. По лестнице в обычной хрущевке поднимается молодой человек, который с некоторых пор не выходит из дома без глубоко надвинутого капюшона.

Это Александр Донцов. Полиция Германии подозревает его в помощи в убийстве собственной жены — Айгуль Сайлыбаевой. В Казахстане он обвиняется в применении пыток к человеку — речь тоже про его жену. Но вот он в Москве, скрывается только за капюшоном. И даже готов говорить с журналистами, пока нервно пытается закрыть дверь.

Айгуль Сайлыбаева — невероятно талантливая женщина. Получила стипендию на обучение, которую выдают единицам и поступила в Лондон. Стала самой молодой судьей за всю современную историю Казахстана — в 30 лет. Потом встретила Александра — как водится, в библиотеке. Ухаживания. Свадьба. Рождение долгожданной дочки. Переезд в Германию. Вместе с молодоженами переехала мама Саши — Наталья Донцова. Жили небогато.

Единственный дом на несколько квартир среди бюргерских коттеджей. Это жилье — социальное — за аренду платить все равно придется, но мало. Долго конечно помещения не простаивают. Таблички с фамилией Донцовых уже давно нет, здесь живет новая семья мигрантов.

Начались ссоры. Об этом Айгуль рассказывала подругам в многочисленных голосовых и текстовых сообщениях.

На тех немногих фотографиях, которые она присылала родителям — родственники заметили синяки. Но к тому моменту общение русскоязычной семьи со всеми окружающими резко сократилось. С родителями Айгуль отказывалась связываться по видео. С соседями говорить почти перестали. Да и соседи тут в основном не говорят даже по-немецки.

А затем девушка перестала отвечать на звонки. Александр уверял, что все в порядке — загуляла. Наталья якобы сама отправилась на поиски по ближайшим отелям. Но потом тоже перестала выходить на связь. Родители Айгуль пытались узнать хоть что-то.

«Истерика у него. Я говорю: „У вас что-то страшное случилось?“ Ничего не говорит, а в трубку плачет голосом истерика. Ну, невозможно. Я ему говорю: "Невозможно". Не слушает, у него истерика идет», — рассказал отец Айгуль Сайлыбаевой.

Полицию к этому моменту никто не вызвал — пока не подключили посольство Казахстана. А семья Айгуль поехала в Германию. Организовала местное русскоязычное сообщество. Долгие поиски. Вещи Айгуль находили в разных концах маленького городка. Искали в том числе и у ближайшего карьера. Он всего в десяти минутах от города, хотя дорога и похожа на кадры из фильма ужасов. Именно здесь, у самой кромки воды обнаружился чемодан, наполовину прикрывающий тело мертвой женщины.

По местным меркам, территория вокруг карьера Эрлахе — это уже не парк, а лес. На пространстве в несколько квадратных километров много деревьев, кустов, грязь и ни одного человека. Зато преступления тут — не редкость. Вот новая полицейская ленточка — в нескольких десятках метров от берега пруда, где нашли тело Айгуль.

Вот выписка из заключения судмедэксперта. 20 ножевых ранений. Удар тупым предметом по голове. На теле следы попытки расчленения — безуспешной. Волосы почему-то сожжены. В их квартире нашли следы крови — по большей части — в подвале.

«В квартире столько много крови. Спальни, в коридоре, в ванной комнате, в гостиной, даже в гостиной под диваном. Кровь, и везде кровь Айгуль и именно кровь Натальи», — поделилась мать Айгуль Сайлыбаевой.

Полиция сразу заподозрила Наталью Донцову — даже выписали ордер на ее арест. Но пока они думали — она успела улететь. Вот она — входит в аэропорт. На руке повязка. Возможно, после драки. Александр Донцов остался, но повторял, что он не при чем. Полиция решила, что он мог прятать тело — его телефон запеленговали в районе карьера.

Но в Германии — это не уголовное преступление, не приравнивается к убийству. Поэтому Донцов в итоге тоже улетел. Вместе с дочкой. Зацепки кончились, и теперь местные следователи присылают журналистам отписки.

И вот что самое удивительное — Александр получил российское гражданство. Об этом даже сюжет сняли в новостях — шутка ли — гражданин Германии и Казахстана захотел стать гражданином РФ. И теперь он работает в Высшей школе экономики. Его мама — также гражданка России. Когда-то даже планировала баллотироваться в мэры Москвы.

И передать их в Германию для следственных действий российские правоохранители не могут. Нет у нас сейчас договора о выдаче преступников. Теоретически может помочь запрос Интерпола, но почему-то Германия такой запрос вообще не создала.

«Чтобы Интерпол сработал, нужна процедура, и она достаточно длинная. Для этого нужно, чтобы национальные правоохранительные органы обратились в эту авторитетную международную организацию и та, изучив материалы, поставила его в розыск», — сказал заслуженный юрист России, эксперт по международному праву Юрий Жданов.

Пока что не может забрать Донцовых и Казахстан, да и там их обвиняют вроде бы в пытках, но хороший юрист в суде легко превратит это в семейную драму. В России же предъявить вообще нечего. Они не совершали преступлений ни на территории нашей страны, ни в отношении наших граждан. И хотя Александра несколько раз водили на допрос в следственный комитет — пока что никаких претензий к нему и его маме нет.

Впрочем, здесь важно оговориться — всегда есть шанс, что, несмотря на огромное количество странностей в деле, они не убивали Айгуль. Просто все время оказывались не в то время не в том месте. Просто отказались помогать следствию. Просто не хотят отвечать на вопросы. Просто сбежали из страны.

«У нас Уголовный кодекс есть такое положение в нем „действия уголовного российского законодательства по месту в пространстве“. У российских правоохранительных органов, в зависимости от их подведомственности юрисдикции в отношении конкретных видов преступления, есть основания возбудить и расследовать уголовное дело по факту совершения российским гражданином преступления на территории другой страны», — прокомментировал доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Юридически шансы арестовать Донцовых — опять же, если вина будет доказана — все еще возможно. Через Интерпол. Но это если немецкая полиция пришлет нечто большее, чем просто отписку. Или силами российских следователей для отправки в российскую тюрьму. Возможно, также получится выдать их Казахстану, и с этой страной Германия все-таки согласится сотрудничать. Но пока что — они просто поменяли съемную квартиру в Москве. После того, как там их застали журналисты, больше их никто не видел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.