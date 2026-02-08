Четыре человека насмерть отравились бледными поганками в Калифорнии

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 42 0

Троим пострадавшим понадобилась пересадка печени.

Отравление бледными поганками — последствия

Фото: www.globallookpress.com/Kike RincÃƒÂ³N

В Калифорнии четыре человека погибли, еще троим потребовалась пересадка печени после употребления в пищу бледных поганок. Об этом 7 февраля сообщило агентство AP.

«Четыре человека скончались, и еще троим потребовалась трансплантация печени после того, как они съели бледные поганки», — проинформировало агентство.

В департаменте здравоохранения штата сообщили, что с середины ноября зарегистрировали порядка 30 случаев отравления этими грибами. Многие пострадавшие попали в реанимацию с признаками острой печеночной недостаточности или тяжелыми поражениями печени.

Эксперты объяснили рост числа отравлений необычно теплой и влажной погодой, которая способствовала активному распространению бледных поганок в лесных массивах и городских парках. Отмечается, что эти грибы легко перепутать со съедобными, что нередко приводит к трагическим последствиям.

Власти призвали жителей штата полностью отказаться от самостоятельного сбора грибов в текущем сезоне, подчеркнув, что даже опытные грибники часто допускают ошибки при распознавании бледной поганки.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Чернобыле обнаружили питающийся радиацией черный гриб. На стенах одного из зданий исследователи обнаружили организм, который не только спокойно существует в жестких условиях, но и демонстрирует хороший рост. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Четыре человека насмерть отравились бледными поганками в Калифорнии
