Четыре человека насмерть отравились бледными поганками в Калифорнии

В Калифорнии четыре человека погибли, еще троим потребовалась пересадка печени после употребления в пищу бледных поганок. Об этом 7 февраля сообщило агентство AP.

«Четыре человека скончались, и еще троим потребовалась трансплантация печени после того, как они съели бледные поганки», — проинформировало агентство.

В департаменте здравоохранения штата сообщили, что с середины ноября зарегистрировали порядка 30 случаев отравления этими грибами. Многие пострадавшие попали в реанимацию с признаками острой печеночной недостаточности или тяжелыми поражениями печени.

Эксперты объяснили рост числа отравлений необычно теплой и влажной погодой, которая способствовала активному распространению бледных поганок в лесных массивах и городских парках. Отмечается, что эти грибы легко перепутать со съедобными, что нередко приводит к трагическим последствиям.

Власти призвали жителей штата полностью отказаться от самостоятельного сбора грибов в текущем сезоне, подчеркнув, что даже опытные грибники часто допускают ошибки при распознавании бледной поганки.

