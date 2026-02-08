Все ради донатов: мужчина изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

Алексей Мокряков
Полицейские нашли в его квартире записи с детской порнографией.

Мужчина в Испании насиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

В Мадриде мужчина изнасиловал семилетнюю дочь в прямом эфире

В Мадриде задержан 46-летний мужчина, он насиловал свою семилетнюю дочь в прямом эфире ради привлечения донатов. Об инциденте пишет Daily Star.

Следствие установило, что злоумышленник сначала привлекал аудиторию фотографиями с ребенком, после чего приглашал пользователей на закрытые трансляции. На этих эфирах он и совершал преступные действия, получая пожертвования в криптовалюте. Позже деньги обменивались на вещи и использовались для продвижения его аккаунтов в сети.

Во время обыска в доме мужчины полиция обнаружила два мобильных телефона, на которых хранилось большое количество запрещенных материалов с участием детей.

Задержанному предъявлены обвинения, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и круг возможных свидетелей. По данным следствия, подобные преступления, связанные с прямыми эфирами, фиксируются и в других странах: ранее сообщалось о случае в Индии, где трансляция также использовалась для демонстрации насилия над несовершеннолетней.

Ранее жертва Эпштейна и Буша рассказала о ритуальном насилии. Об этом сообщал 5-tv.ru. Показания девушки были опубликованы.

