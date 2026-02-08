Долгопрудному присвоен статус наукограда

|
Алексей Мокряков
Новый статус позволит подмосковному городу получать федеральное финансирование на развитие научно-производственных комплексов.

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Подмосковному городу Долгопрудному присвоен статус наукограда. Об этом говорится в заявлении Правительства РФ.

«Согласно действующему законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, принятое решение будет действовать до 2041 года», — уточняется в сообщении.

В Правительстве подчеркивается, что новый статус позволит Долгопрудному получать федеральное финансирование на развитие научно-производственных комплексов.

Известно, что в городе располагается Национальный исследовательский университет «Московский физико-технический институт» — МФТИ. Ранее в преддверии 25 января, Дня студента, учреждение посетил президент России Владимир Путин. Лидер страны отметил и высокий уровень предоставляемого в МФТИ образования, и возможности заниматься научной, инженерной, производственной деятельностью.

Путин также поздравил Физтех с наступающим 75-летием.

«У вас целая плеяда здесь была, ученых замечательных, которых создавал институт. И Капица, конечно, внес самый большой вклад в становление института. И это до сих пор продолжается с нашими современниками, руководителями, учеными. Это дорогого стоит, так что я вас с юбилеем в этом году сердечно поздравляю», — отметил президент России.

