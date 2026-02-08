Покончившая с собой Алия Галицкая не была женой Александра Галицкого

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 194 0

Она сменила фамилию самостоятельно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Адвокат: покончившая с собой Алия Галицкая не была женой Александра Галицкого

Алия Галицкая, покончившая с собой в изоляторе, никогда не являлась женой бывшего члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого. Об этом 8 февраля 5-tv.ru рассказала адвокат финансиста Анна Бутырина.

По словам юриста, женщина сменила фамилию по собственной инициативе.

Она добавила, что причиной самоубийства Алии могло стать назначенное на 10 февраля слушание по разделу имущества между партнерами. Бутырина также уточнила, что обвиняемая требовала у Александра Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространением порочащих сведений. Вероятно, Алие Галицкой грозило до 20 лет лишения свободы.

Известно, что перед смертью Галицкая искала в домовых чатах психолога, адвоката и новое жилье, а также пыталась перепродать бытовую технику. Ранее, 6 февраля, сообщалось о ее аресте по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов. Женщина должна была оставаться под стражей до 3 апреля.

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что суицид произошел в камере ИВС, где Галицкая была одна, и она оставила записку с обвинениями в адрес банкира. В октябре 2025 года имущество Александра Галицкого на 435 миллионов рублей было арестовано судом.

