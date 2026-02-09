Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

В течение четырех лет она была классным руководителем будущего главы государства.

Умерла классный руководитель Александра Лукашенко

Фото: Telegram/ШкловInfo/shklovinfo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Могилевской области на 103-м году жизни скончалась Татьяна Карпеченко, которая была классным руководителем президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

Сердце заслуженного педагога остановилось в понедельник, 9 февраля, ранним утром — в 6:00. Известно, что Татьяна Николаевна посвятила работе в образовательной сфере большую часть своей долгой жизни, начав трудовой путь еще в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Татьяна Карпеченко родилась в таежной деревне, но судьба привела ее в Белоруссию. В 1941 году она завершила обучение в училище, став квалифицированным учителем начальных классов, и уже в 18 лет приступила к педагогической практике.

Первое время она работала в Архангельской области, куда была распределена, однако позже перебралась на родину своей матери — в агрогородок Александрия, расположенный в Шкловском районе. Именно там она более сорока лет преподавала математику в местной школе. В течение четырех лет она курировала класс, в котором учился будущий глава государства.

Сама Татьяна Николаевна неоднократно признавалась, что считает свою жизнь по-настоящему счастливой. Вместе с супругом она воспитала четверых детей. Главными ценностями в жизни женщина всегда называла мир и согласие.

Педагог была окружена заботой близких и вниманием своего самого известного ученика — к столетнему юбилею она получила в подарок от президента белый пуховый платок. Церемония прощания с выдающимся учителем запланирована на 10 февраля. Траурное мероприятие пройдет в доме культуры Александрии, начало назначено на 9:30.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео