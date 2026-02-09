Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

В Могилевской области на 103-м году жизни скончалась Татьяна Карпеченко, которая была классным руководителем президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

Сердце заслуженного педагога остановилось в понедельник, 9 февраля, ранним утром — в 6:00. Известно, что Татьяна Николаевна посвятила работе в образовательной сфере большую часть своей долгой жизни, начав трудовой путь еще в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Татьяна Карпеченко родилась в таежной деревне, но судьба привела ее в Белоруссию. В 1941 году она завершила обучение в училище, став квалифицированным учителем начальных классов, и уже в 18 лет приступила к педагогической практике.

Первое время она работала в Архангельской области, куда была распределена, однако позже перебралась на родину своей матери — в агрогородок Александрия, расположенный в Шкловском районе. Именно там она более сорока лет преподавала математику в местной школе. В течение четырех лет она курировала класс, в котором учился будущий глава государства.

Сама Татьяна Николаевна неоднократно признавалась, что считает свою жизнь по-настоящему счастливой. Вместе с супругом она воспитала четверых детей. Главными ценностями в жизни женщина всегда называла мир и согласие.

Педагог была окружена заботой близких и вниманием своего самого известного ученика — к столетнему юбилею она получила в подарок от президента белый пуховый платок. Церемония прощания с выдающимся учителем запланирована на 10 февраля. Траурное мероприятие пройдет в доме культуры Александрии, начало назначено на 9:30.

