Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 21 0

Певец объявил о рождении сына и посвятит ему новую песню, которая выйдет 13 февраля.

Фото: Кирилл Туриченко стал отцом

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солист группы «Иванушек International» Кирилл Туриченко и его супруга Дарья стали родителями. Артист сообщил 5-tv.ru о рождении сына, поделившись снимком с женой и новорожденным малышом.

«Мы с Дашей стали родителями! Сегодня на свет появился наш сын 3600 кг и 53 см счастья, наше продолжение, результат нашей большой любви!» — написал Кирилл.

Фото: личный архив Кирилла Туриченко

Он признался, что ему трудно подобрать слова, и все переживания последних месяцев будут выражены в новой песне «Я тебя никогда никому не отдам», выход которой запланирован на 13 февраля.

Певец находился рядом с женой во время родов, оказывая ей поддержку. Мальчик родился здоровым, но имя новорожденного пара пока решила не раскрывать. Для Туриченко, всегда мечтавшего о большой семье, это событие — исполнение заветного желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гендер-пати будущих родителей прошло на юбилейном концерте группы «Иванушек International». Тогда пара вышла на сцену и узнала пол ребенка. Примечательно, остальные участники коллектива так же являются отцами мальчиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:24
Москва не видит оснований для запуска переговоров с США по новому ДСНВ
20:20
Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко стал отцом
20:05
Ночная встряска: чего ждать метеозависимым от магнитных бурь 10 февраля
19:50
Забудьте про носки: как угодить любому мужчине на День защитника Отечества
19:35
Бракофобия в прошлом: Анфиса Чехова вышла замуж
19:20
Школьная учительница Александра Лукашенко скончалась в возрасте 102 лет

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео