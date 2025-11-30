Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко

«Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко

Группа «Иванушки International» провела юбилейный концерт «30 солнечных лет» в Москве, во время которого артисты организовали гендер-пати для будущего ребенка солиста Кирилла Туриченко. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Во время номера на сцену вышла беременная супруга Кирилла Туриченко. Будущие родители увидели столбы пара и конфетти синего цвета — это мальчик. Для них этот ребенок станет первым. Примечательно, что дети всех остальных участников группы — тоже мальчики.

Концерт на «Live Арене» собрал сотни зрителей, пришедших отметить с музыкантами их значимую дату. Для многих гостей неожиданное раскрытие пола будущего ребенка стало главным сюрпризом шоу.

Праздничная программа, посвященная 30-летию коллектива, включала исполнение ключевых хитов группы и специальные номера, подготовленные к юбилею. Гендер-пати стало одним из самых эмоциональных эпизодов вечера и вызвало бурные аплодисменты поклонников.

