Это мальчик! «Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 892 0

Артисты раскрыли пол будущего ребенка солиста на юбилейном концерте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

«Иванушки International» устроили гендер-пати для Кирилла Туриченко

Группа «Иванушки International» провела юбилейный концерт «30 солнечных лет» в Москве, во время которого артисты организовали гендер-пати для будущего ребенка солиста Кирилла Туриченко. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Во время номера на сцену вышла беременная супруга Кирилла Туриченко. Будущие родители увидели столбы пара и конфетти синего цвета — это мальчик. Для них этот ребенок станет первым. Примечательно, что дети всех остальных участников группы — тоже мальчики.

Концерт на «Live Арене» собрал сотни зрителей, пришедших отметить с музыкантами их значимую дату. Для многих гостей неожиданное раскрытие пола будущего ребенка стало главным сюрпризом шоу.

Праздничная программа, посвященная 30-летию коллектива, включала исполнение ключевых хитов группы и специальные номера, подготовленные к юбилею. Гендер-пати стало одним из самых эмоциональных эпизодов вечера и вызвало бурные аплодисменты поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Туриченко и его жена сообщили о предстоящем пополнении в семье. Будет ли у пары сын или дочь? Примет ли певец участие в партнерских родах? Как отреагировали другие солисты «Иванушки International» на эту новость? Что предсказал Кириллу Филипп Киркоров? И какую сумму супруги планируют потратить на будущего ребенка?

