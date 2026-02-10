Британский премьер-министр Кир Стармер оказался на грани отставки

Режим Зеленского, похоже, со дня на день рискует лишиться одного из своих главных союзников на Западе. В политический нокаут готовятся отправить Кира Стармера. Кресло британского премьера окончательно расшаталось после публикации новой порции компромата. Речь о секретных файлах скандального американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна. В документах — британский премьер фигурирует несколько десятков раз. Но это только одна из причин возможной отставки. Почему Стармер не смог избежать судьбы своих предшественников — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

До пенсии еще три года, а дни премьерства Кира Стармера уже сочтены. Мало того, что репутация лейбориста запятнана из-за упоминания в скандальных файлах по делу Эпштейна — его имя там встречается аж 26 раз! Так он еще и умудрился назначить близкого друга педофила и сатаниста* на престижную должность — Питер Мандельсон уже год как британский посол в США.

«Все это создает весьма неприглядную картину в глазах британского общества. Лейбористы в ярости из-за того, что Стармер натворил и в партии, и в стране!» — говорит Джейк Уоллис Саймонс, издатель, колумнист, сотрудник изданий Telegraph и Sky News.

Уже более трети лейбористов хотят расстаться с таким лидером как можно скорее.

«Это совсем не просто и не безболезненно, ведь с Киром Стармером меня связывает настоящая дружба. Но мой главный приоритет и моя главная преданность — Шотландия. Нам отчаянно нужны перемены!» — говонрит лидер лейбористской партии Шотландии Анас Сарвар.

В июле 2024-го — Стармера ждали как свежего человека в удушающей атмосфере британских политических интриг. Все-таки выходец из многодетной семьи с самых низов. Родители — слесарь и медсестра. Да и политический слоган пришелся многим по вкусу: «Страна на первом месте, партия — на втором».

Ликование было понятным: после Тони Блэра и Гордона Брауна лейбористы надолго ушли в тень. А у консерваторов явно не задалось. Дэвид Кэмерон продержался шесть лет. Но сам выбил из-под себя кресло премьера: организовал референдум о выходе из Евросоюза с уверенностью, что Брекзит почему-то не состоится.

Преемнице пришлось утрясать формальности выхода из ЕС с парламентом, и этот процесс стоил ей карьеры. Досрочно прощаясь с премьерством, Тереза Мэй не сдержала слез.

Борис Джонсон тоже досрочно вылетел из кресла — летом 2022-го — после громкого скандала: дряхлеющий политик закатывал вечерники во время пандемии, а потом бесстыдно лгал парламенту, что ничего не было.

Лиз Трасс вообще установила антирекорд пребывания во главе правительства — всего 49 дней, проиграв медиа-марафон: «Кто быстрее завянет — она или салата латук?» Последний оказался свежее.

Риши Сунак у руля был более полутора лет. А теперь вообще вся политика лейбористов превратилась в «бессмысленный салат», где слова вянут быстрее, чем уши тех, кто это слышит.

«Стармер сделал все, чтобы создать впечатление: Мандельсон и Эпштейн были едва знакомы. Я бы сказал: тарабарщина, словесный салат! Но премьер — не простачок, он очень хитер! Пытается создать впечатление, что его обманули!» — говорит Кристофер Хоуп, колумнист, ведущий подкаста GBNEWS.

Стармер отчаянно пытается удержаться в кресле. Собрал экстренное заседание на Даунинг-стрит, 10, чтобы доказать свою невиновность. Вот только премьеру уже не отмыться. Ирония еще и в том, что даже его отставка не улучшит ситуацию.

Британский госдолг почти сравнялся с объемом национальной экономики. Каждый житель страны — даже младенец — должен почти 41 тысячу фунтов, писали в Financial Times. Но у пока еще действующего премьера эта ситуация беспокойства не вызывает. И в общем то понятно почему.

Состояние самого стармера, оценивается примерно в 15-ть миллионов фунтов. В рублях — это больше миллиарда.

