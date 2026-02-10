МИД РФ контролируют ситуацию с российскими туристами на Кубе

Эфирная новость 31 0

Тысячи наших соотечественников застряли на Острове свободы из-за энергетической блокады США.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ситуацию на Кубе, когда тысячи российских туристов не могут вернуться домой из-за энергетической блокады со стороны США, контролируют наши дипломаты. Посольство России в Гаване на связи с местными властями и туроператорами.

Забота о соотечественниках за рубежом — приоритетная задача сотрудников МИД, которые отмечают сегодня профессиональный праздник. Сергей Лавров, поздравляя коллег, подчеркнул, что российские дипломаты сегодня работают над новой архитектурой безопасности в Евразии. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

«Отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан. Наш последовательный и взвешенный политический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя установлению нового, многополярного миропорядка», — сказал ранее глава дипломатического ведомства.

Особую признательность Сергей Лавров выразил ветеранам ведомства. По его словам, сотрудники МИД, участвующие в спецоперации, равняются на советских дипломатов, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:20
Экипаж российского судна спас филиппинского моряка
10:03
Ни в коем случае: почему категорически нельзя грубить мошенникам
9:45
МИД РФ контролируют ситуацию с российскими туристами на Кубе
9:32
Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника
9:28
Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы
9:27
Критические годы: какое десятилетие жизни считается самым тяжелым

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
Заменит людей? Стоит ли бояться безработицы с развитием ИИ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео