В деле убийцы 9-летнего ребенка в Петербурге появились новые жертвы

В деле об убийстве 9-летнего Павла в Санкт-Петербурге нашли видео с новыми жертвами. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По данным следствия, на компьютере подозреваемого — бизнесмена Игоря Жилкина — обнаружен огромный массив данных - около двух терабайт видео, где зафиксированы несовершеннолетние.

Предположительно, мужчина самостоятельно вел съемку, однако мотивы еще устанавливаются.

Объем материалов настолько велик, что следователи, не просмотрев и половины, уже выехали в Ростовскую область для допросов других возможных жертв, которых удалось идентифицировать по видео. Похоже, что Жилкин вступал в интимные отношения с несовершеннолетними еще проживая в Ростове.

Ранее Игорь Жилкин был задержан по подозрению в убийстве 9-летнего мальчика и серии преступлений против половой неприкосновенности детей в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.