В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 58 0

Изуродованное тело Айгуль Сайлыбаевой было найдено на озере в 2024 году.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве обнаружили Наталью Донцову и ее сына Александра, которые проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой на территории Германии. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По имеющимся данным, предполагаемые преступники не просто находятся в Москве, но официально трудоустроены и ведут обычный образ жизни. В начале февраля текущего года сотрудники Следственного комитета провели беседу с подозреваемыми в одном из отделов ведомства.

В ходе беседы Александр категорически отверг свою причастность к убийству. Он заявил, что стал жертвой клеветы со стороны средств массовой информации, и отказался давать подробные пояснения. Его мать, Наталья Донцова, также не стала сотрудничать со следствием.

Стоит отметить, что правоохранительные органы Германии ранее инициировали в отношении женщины уголовное преследование. Однако ей удалось вовремя пересечь границу и уехать в Россию. Позже за ней последовал и сын.

В данный момент семья проживает вместе с пожилой матерью Натальи. Примечательно, что у всех фигурантов истории есть гражданство Германии.

Громкое убийство беременной Айгуль Сайлыбаевой произошло в 2024 году и вызвало мощную волну негодования как в Европе, так и в странах СНГ. Ее изуродованное тело нашли в озере летом 2024 года.

Семья убитой девушки продолжает бороться за справедливость и настаивает на привлечении Донцовых к ответственности. Ранее следственные органы уже проявляли интерес к деталям этого дела после публикаций в прессе о возможном местонахождении подозреваемых в столичном регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
76.98
-0.04 90.72
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
Гнев герцогини: Маркл требует очистить свою репутацию после скандала с отцом
19:44
Фигурант дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину
19:26
Выброшенные матерью с 16-го этажа дети чудом остались живы
19:16
В Москве нашли подозреваемых в убийстве беременной женщины в Германии
19:04
Во Внуково изъяли зауженные калибраторы авиакомпании «Победа»
18:52
Восстание машин: ИИ-боты обсуждают уничтожение человечества в своей соцсети

Сейчас читают

«Он был маленький мужичок»: что известно об убийстве 9-летнего мальчика в Ленобласти
Мать до смерти напоила трехмесячного младенца крепким алкоголем
Россия вошла в топ-10 стран мира по среднему уровню IQ
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🪐Гороскоп на февраль 2026 года для знаков зодиака — видео