До сих пор «неймется»: Лавров о призывающих готовиться к войне Мерце и Писториусе

Лавров прокомментировал подготовку Европы в войне с Россией

Если Европа нападет на Россию, то наша страна даст полноценный военный ответ. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Если вдруг Европа эти свои угрозы — подготовиться к войне против нас — реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент Владимир Путин сказал, что с нашей стороны это будет не специальная военная операция, а полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ вспомнил заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и министра обороныа этой страны Бориса Писториуса, которые призывали готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией в 2029-2030 годах. Как добавил Лавров, они не могут удержаться от антироссийской риторики.

Также дипломат обратил внимание на то, как немецкие политики пытаются доказать всему миру, что у России якобы все плохо на фронте и с экономикой. В последнее время политики в ФРГ «поутихли» со своими требованиями о нанесении нашей стране поражения. Но, несмотря на это, им до сих пор, время от времени, «неймется».

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал Лавров про политиков в Европе. Министр возложил цветы к мемориальным доскам с именами дипломатов прошлых лет, отдав им дань памяти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.