Умер чемпион мира по хоккею Александр Филиппов

Большая потеря для российского хоккея. Сегодня стало известно, что скончался первый тренер и крестный отец Александра Овечкина — Александр Филиппов.

Бывший защитник Московского Динамо — в его составе он стал двукратным обладателем кубка СССР. Он по праву занимает почетное место в зале славы клуба.

Были еще десятки других высоких наград. Главные — это золотые медали чемпионата Европы и мира в 1975-м.

Три дня назад Александру Николаевичу исполнилось 75 лет.

