Справку об инвалидности в России с 1 марта будут выдавать в новом формате

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 153 0

Возможность получить документ на бумаге также сохранится.

Как оформить справку об инвалидности в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Финансист Балынин: справку об инвалидности можно будет получить на «Госуслугах» с 1 марта

С 1 марта россияне смогут получить справку об установлении инвалидности в электронном виде через портал Госуслуг. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

Он пояснил, что документ будет оформляться автоматически на основании акта медико-социальной экспертизы.

«По запросу гражданина справка, оформленная в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и направляются гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг», — пояснил эксперт.

По словам Балынина, возможность получить документ на бумаге сохранится. В этом случае справку нужно заверить печатью бюро медико-социальной экспертизы и подписью его руководителя либо уполномоченного сотрудника. Оба варианта имеют равную юридическую силу.

Финансист добавил, что при изменении персональных данных по заявлению гражданина или его представителя сведения автоматически обновятся в электронной справке без повторного освидетельствования.

Как ранее писал 5-tv.ru, Министерство здравоохранения разрешило медикам закрывать больничные дистанционно с использованием национального мессенджера MAX.

