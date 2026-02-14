Не только компромат: какие фото ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 148 0

Смартфон может стать мишенью для хакеров. Некоторые снимки пригодятся мошенникам.

Какие фото ни в коем случае нельзя хранить в телефоне

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Финансист Валишвили: в телефоне опасно хранить фото банковских карт и документов

Привычка хранить в памяти телефона фотографии банковских карт и личных документов несет большие риски. Об этом журналистам агентства «Прайм» сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мери Валишвили. Речь не только о фрагментах деловой переписки или компрометирующих снимках, отметила эксперт.

По словам Валишвили, в последние пару лет мошенники стали охотиться за персональными данными потенциальных жертв. Имея на руках данные паспорта и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), аферисты могут получить доступ к порталу Госуслуг, а платежные данные позволят им добраться до платных сервисов и мобильных приложений.

Именно поэтому снимки документов и банковских карт лучше сразу удалять. Программы, которые используют хакеры, могут взломать устройство в любой момент. Затем они получают доступ к фото и используют их для подтверждения личности при махинациях. То же может произойти, если не удалять кадры, которые пересылались по электронной почте или в социальных сетях.

«В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах. Напомню, что с 30 сентября 2025 года в некоторых случаях вместо бумажного паспорта можно предъявлять данные из мобильного приложения „Госуслуги“», — заключила Валишвили.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как мошенники заражают гаджеты своих жертв вредоносными программами. С их помощью злоумышленники в режиме реального времени могут получать сведения об устройстве, сим-картах, сообщениях, контактах, звонках и местоположении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
Я подарю тебе любовь: какая ты валентинка по знаку зодиака

Последние новости

19:30
Число пострадавших при атаке дронов по поселку в ЛНР увеличилось до 19
19:20
В Олимпийской деревне закончились презервативы из-за празднования Дня влюбленных
19:10
Фильм «Буратино» представили в Русском доме в Берлине
18:59
Бразилия взяла первое «золото» зимних Олимпиад в истории Южной Америки
18:53
В ЛНР развернули оперштаб для ликвидации последствий удара ВСУ по поселку
18:44
Самолет Ан-72 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Красноярском крае

Сейчас читают

«Захватил мое сердце»: Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией и Мадуро
Не единственный: ученые выяснили, сколько раз человек влюбляется за жизнь
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Мафия и великое искусство: Соседов раскрыл подробности смерти наставника Крутого

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео