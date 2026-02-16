Трагедии можно было избежать? Почему никто не убирал тонны снега с крыши спортплощадки в Югре

На строительстве учреждения могли сэкономить, из-за чего на нем не было усиленной кровли.

Детали трагедии сейчас выясняют в Югре. Там на подростков с крыши спортивного учреждения обрушились тонны снега. Доставать детей бросился едва ли не весь город, но одного из них спасти так и не удалось. Вся последняя информация у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Десятки лопат у стены хоккейного корта красноречивее цветов и свечей, которые несут жители Лянтора к месту трагедии.

«У жены работает мама воспитателем в садике, вот сегодня всех выгнали в садике чистить крыши. После случившегося», — рассказал житель Лянтора Артем Антипенко.

Под тоннами снега — двое детей. И на счету каждая минута. По словам местных подростков, мальчишки бросали камни по резиновым стенкам. Вот такая опасная зимняя забава.

«Он сначала оттуда начал долбить, чтобы снег выпал, типа на них, или я не знаю тут точно. Потом они сюда пришли, начали долбить», — рассказал друг погибшего школьника Азнаур Аскерханов.

Трое смогли выбраться самостоятельно и позвать на помощь. У одного — серьезные травмы, он находится в больнице. Пятый мальчик, Даниил, к моменту обнаружения находился в состоянии клинической смерти. Медики боролись за его жизнь в реанимобиле, но спасти не смогли.

«Один мальчик погиб и один находится в больнице. Это страшно, особенно когда погибают дети. Еще раз хочу повторить, что такого не должно было быть. Но так случилось. Мы вместе, всем городом, мы единая семья, должны пережить это несчастье», — отметил глава городского поселения Лянтор Алексей Луценко.

По предварительной версии, дети сами спровоцировали сход снега — кидали камни в крышу, пытаясь сбить наледь. Но главный вопрос сейчас к тем, кто отвечал за безопасность. Почему на кровле спортивного объекта скопились тонны снега? Кто должен был его убрать и огородить опасные зоны?

Отдельные вопросы у профессиональных строителей вызывает и конструкция здания. Нарушения ГОСТа видны даже по фотографиям: судя по всему, на спортивной площадке существенно сэкономили, пользуясь тем, что ее размер — менее полутора тысяч квадратных метров — не попадает под обязательные надзорные проверки.

«Застройщики хитрят, хотят как можно меньше вложить в этот объект. Если были бы сделаны снегозадержатели, то снег лавиной сойти не мог, он сходил бы небольшими участками. Конечно, в этом случае надо делать более усиленную кровлю», — отметил заслуженный строитель России, доктор технических наук Азарий Лапидус.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье халатность. А в МЧС призвали региональные власти в срочном порядке чистить крыши, в первую очередь, социальных объектов и мест массового пребывания людей.

