Смертельная эйфория: бурная радость может привести к остановке сердца

Врач Мясников: бурная радость может привести к остановке сердца

Сильная радость может привести к развитию сердечного приступа даже при отсутствии хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального канала.

Специалист подчеркнул, что подобное состояние возникает внезапно и представляет реальную угрозу для жизни человека, несмотря на позитивный характер вызвавшего его триггера.

В ходе обсуждения медицинских мифов с гостьей студии Мясников пояснил, что в медицине существует такое понятие, как синдром такоцубо. Это патологическое состояние также часто называют «синдромом разбитого сердца».

«Очень сильный стресс, и положительный в том числе (в основном у женщин), провоцирует сердечный приступ. При здоровых абсолютно сосудах, здоровом сердце», — отметил врач.

По словам медика, резкий эмоциональный всплеск вызывает изменения, которые в худшем случае заканчиваются летальным исходом.

Ранее эксперт подчеркивал значимость своевременного распознавания сигналов организма. По мнению Александра Мясникова, именно болевые ощущения являются главным индикатором, позволяющим вовремя заподозрить начало инфаркта миокарда и обратиться за профессиональной помощью. Врач призывает не игнорировать дискомфорт в грудной клетке, так как это базовый механизм предупреждения о сбое в работе главного органа человека. Синдром такоцубо опасен именно своей непредсказуемостью, так как поражает тех, кто считает себя полностью здоровым и не имеет патологических изменений в сосудах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.