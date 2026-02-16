Сувенир из Таиланда: в Петербурге у мужчины обнаружили обезьянью оспу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 129 0

Российский путешественник привез из зарубежной поездки экзотическое заболевание.

Случаи заражения обезьяньей оспой после отпуска в Таиланде

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Фонтанка: в Петербурге у мужчины обнаружили обезьянью оспу

В Санкт-Петербурге врачи диагностировали оспу обезьян у местного жителя, который недавно вернулся из отпуска в Таиланде. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно сведениям, полученным от высокопоставленного представителя городского здравоохранения, пациент был экстренно госпитализирован в профильное медицинское учреждение. Первые тревожные признаки недуга проявились у мужчины еще во время пребывания на курорте, однако он не стал обращаться за помощью к иностранным специалистам. Только после прилета в Россию и ухудшения самочувствия пострадавший решил вызвать медиков, которые в ходе обследования подтвердили наличие вируса.

На текущий момент состояние госпитализированного петербуржца оценивается специалистами как удовлетворительное. Он помещен в инфекционный бокс и находится под неусыпным контролем персонала больницы. Примечательно, что под медицинское наблюдение попал и его спутник, с которым заболевший делил отдых в Таиланде и проживает в одной квартире. Врачи отслеживают динамику состояния контактного лица, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции внутри региона. Это далеко не первый случай завоза нетипичной болезни в страну за последнее время.

Ситуация с распространением оспы обезьян остается на контроле у санитарных служб. Ранее фиксировалось увеличение количества инфицированных в Московской области, что вынудило ведомства усилить меры предосторожности. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг биологического материала и отслеживают эпидемиологическую обстановку, чтобы оперативно купировать возможные очаги заражения. Гражданам рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью при посещении стран Юго-Восточной Азии и обращаться в больницы при появлении характерной сыпи или недомогания.

